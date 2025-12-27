Tập đoàn SSG rời ghế cổ đông lớn Seaprodex

Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G (Tập đoàn SSG) vừa báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, mã: SEA, sàn UPCoM).



Theo đó, Tập đoàn SSG đã bán toàn bộ hơn 14,9 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 11,92% vốn điều lệ Seaprodex trong ngày 23/12/2025.

Ngày 23/12/2025, cổ phiếu SEA ghi nhận thanh khoản đột biến với tổng khối lượng 40,62 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng giá trị là 1.396 tỷ đồng. Trong đó chỉ có 38.400 đơn vị được giao dịch bằng phương thức khớp lệnh, còn lại là giao dịch thỏa thuận.

Ước tính giá giao dịch bình quân của lượng cổ phiếu được giao dịch trong phiên là 34.372 đồng/cổ phiếu, thấp hơn so với thị giá kết phiên 45.000 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn SSG thoái vốn khi mới trở thành cổ đông lớn của Seaprodex được 4 tháng sau khi mua vào 14,9 triệu cổ phiếu trong phiên 22/8/2025 từ CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital).

Thống kê trong phiên 22/8/2025 có 11.400 cổ phiếu SEA khớp lệnh và 14,9 triệu đơn vị giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch là 507,16 tỷ đồng, tương đương 34.000 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 30/9/2025, cổ đông lớn nhất tại Seaprodex là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 63,38% vốn điều lệ. Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Gelex (mã: GEX, sàn HoSE) sở hữu 3,02 triệu cổ phiếu, tương đương 2,42% vốn điều lệ Seaprodex.

Seaprodex sở hữu "đất vàng" số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Về Tập đoàn SSG, doanh nghiệp này thành lập năm 2003 với 7 cổ đông sáng lập. Trong đó nhóm cổ đông chính là bà Hứa Thị Phấn và một số thân tín từng liên quan đến đại án Hà Văn Thắm - Phạm Công Danh.

Sau đại án trên, vào khoảng năm 2016, bà Hứa Thị Phấn rút khỏi HĐQT Tập đoàn SSG. Kể từ đó đến nay, cơ cấu cổ đông tập đoàn này vẫn là ẩn số.

Được biết, tháng 7/2023, Tập đoàn SSG đăng ký thành lập một pháp nhân mới được tách ra từ nhóm cổ đông nắm giữ 28,96% cổ phần tập đoàn. Pháp nhân mới có tên Công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Việt, vốn điều lệ 389,6 tỷ đồng, do ông Đinh Ngọc Ninh làm Chủ tịch HĐQT.

Sau khi thực hiện tách pháp nhân mới, Tập đoàn SSG có vốn điều lệ 710,3 tỷ đồng. Ông Đặng Việt Dũng là Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Như Mai là Tổng giám đốc Tập đoàn.

Theo giới thiệu trên website, SSG Group hiện có hàng chục công ty thành viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và giáo dục.

Trong lĩnh vực bất động sản, SSG Group còn được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án đình đám như: Tổ hợp Mỹ Đình Pearl, Khu dân cư phức hợp cao cấp Saigon Pearl, dự án Saigon Airport Plaza, Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp SSG Tower, Tòa nhà OPAL...

SSG Group còn đầu tư vào mảng bất động sản khu công nghiệp thông qua việc trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Idico - CTCP (mã: IDC) từ năm 2018. Tính đến cuối quý II/2025, SSG Group trực tiếp sở hữu 74,25 triệu cổ phiếu IDC, tương đương 22,5% vốn.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn SSG chính là ông chủ của hệ thống Trường Quốc tế Wellspring có chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.



