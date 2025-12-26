Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vinpearl bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

26-12-2025 - 22:46 PM | Doanh nghiệp

Gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà Ngô Thị Hương từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Vinpearl.

Công ty Cổ phần Vinpearl vừa chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương làm Tổng giám đốc thay cho ông Đặng Thanh Thuỷ.

Bà Ngô Thị Hương, sinh năm 1982, có bằng Thạc sĩ của trường University of London, và chứng chỉ của nhiều tổ chức nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế: Viện Kế toán Quản trị Anh Quốc (CIMA, CGMA), Viện Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt: Phó Tổng giám đốc Khối hỗ trợ Công ty TNHH Logistics Vincom; Phụ trách Tài chính kế toán Công ty CP Vinpearl; Phụ trách Kinh doanh & Marketing Công ty CP Vinpearl trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinpearl.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp 819 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2024, và lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ dịch vụ khách sạn toàn hệ thống xấp xỉ 8.100 tỷ đồng (tăng 27%), lợi nhuận sau thuế hơn 428 tỷ đồng.

Vinpearl hiện quản lý, vận hành 58 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố, gồm 34 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với gần 18.800 phòng khách sạn & phòng biệt thự nghỉ dưỡng cùng hệ sinh thái giải trí – dịch vụ đa dạng gồm công viên chủ đề, công viên chăm sóc & bảo tồn động vật bán hoang dã, khu vui chơi giải trí, sân golf, chuỗi ẩm thực.

Việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương vào vị trí Tổng giám đốc là bước đi nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và mở rộng vị thế Vinpearl trên thị trường du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

