Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả hơn 269 tỉ đồng đợt 6 cho các bị hại

26-12-2025 - 20:26 PM | Doanh nghiệp

Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi trả hơn 269 tỷ đồng cho các trái chủ trong đợt 6 vụ án Vạn Thịnh Phát, nâng tổng số tiền thanh toán lên hơn 9.350 tỷ đồng.

Chiều 26/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM thông tin về tiến độ chi trả tiền cho các bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở đợt chi trả thứ 6, cơ quan thi hành án đã thanh toán hơn 269 tỷ đồng cho các trái chủ.

Theo THADS TP.HCM, việc tổ chức thi hành án được thực hiện căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.HCM và Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Các bản án tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn toàn bộ 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại, liên quan đến các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà xét xử.

Tính đến hết ngày 26/12/2025, cơ quan thi hành án đã triển khai 6 đợt chi trả, cụ thể: Đợt 1 (25/6/2025): 7.464 tỷ đồng (tỷ lệ 24,8%). Đợt 2 (17/7/2025): 738 tỷ đồng (tỷ lệ 2,4%).

Đợt 3 (20/8/2025): 376 tỷ đồng (tỷ lệ 1,2%). Đợt 4 (26/9/2025): 299 tỷ đồng (tỷ lệ 0,9%). Đợt 5 (26/11/2025): 206 tỷ đồng (tỷ lệ 0,6%). Đợt 6 (26/12/2025): hơn 269 tỷ đồng cho 42.482 trái chủ (tỷ lệ 0,9041%).

Như vậy, sau 6 đợt, tổng số tiền đã được chi trả cho các bị hại hơn 9.350 tỷ đồng.

Đối với 626 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, THADS TP.HCM cho biết đã gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo quy định, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân. Việc thu phí, miễn giảm phí thi hành án được thực hiện nghiêm túc theo Luật THADS và Thông tư 216/2016 của Bộ Tài chính.

Hiện cơ quan thi hành án đang đẩy nhanh xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan cùng các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ liên quan theo phán quyết của tòa án.

Đáng chú ý, THADS TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển toàn bộ số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm của cả hai giai đoạn vụ án.

“Ngay khi hoàn tất xử lý tài sản và nhận tiền chuyển về từ ngân hàng, chúng tôi sẽ thông báo và tiếp tục tổ chức chi trả các đợt tiếp theo cho các bị hại”, đại diện THADS TP.HCM khẳng định.

