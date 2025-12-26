Chủ tịch Dicera Holdings đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DC4

Ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, ông Thắng vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DC4 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 5/1/2026 đến ngày 4/2/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Lê Đình Thắng sẽ tăng sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 14,3 triệu cổ phiếu lên gần 15,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 14,53% lên 16,06% vốn tại Dicera Holdings.

Ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT Dicera Holdings.



Liên quan đến giao dịch cổ phiếu DC4, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trong tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do cổ phiếu không khớp lệnh hết.

Sau giao dịch, DIC Corp đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Dicera Holdings từ từ 27,53% (hơn 27 triệu cổ phiếu) xuống còn 25,33% (gần 24,9 triệu cổ phiếu).

Trong một diễn biến khác, mới đây Dicera Holdings đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần Dicera Construction (Dicera Cons).

Cụ thể, quyết định giải thể được đưa ra trong bối cảnh dự án mà Dicera Cons được thành lập để triển khai vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để có thể tiến hành thi công.

Công ty CP Dicera Construction (Dicera Cons) được thành lập ngày 10/6/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, ngoài ra còn có kinh doanh bất động sản, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật,... Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, Dicera Holdings góp 51 tỷ đồng (tỷ lệ 51%); CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG, sàn HNX) góp 48 tỷ đồng (tỷ lệ 48%) và bà Trần Thị Thúy Hằng góp 1 tỷ đồng (tỷ lệ 1%).

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Dicera Cons ngày 10/9/2025 đã có Nghị quyết về việc giải thể công ty. Lý do giải thể là căn cứ vào tình hình thực tế, công ty không còn nhu cầu đầu tư kinh doanh.



