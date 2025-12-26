Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 ngày trước khi Vingroup công bố rút lui khỏi đường sắt cao tốc, đối thủ THACO tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng lên trên 40.500 tỷ

26-12-2025 - 13:15 PM | Doanh nghiệp

Sau khi Vingroup công bố xin rút khỏi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 25/12, hiện vẫn còn 3 nhà đầu tư muốn đăng ký tham gia dự án này, bao gồm THACO của ông Trần Bá Dương.

Ngày 24/12, tức là 1 ngày trước khi Vingroup công bố việc muốn rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đối thủ cạnh tranh là THACO có công bố chính thức tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của THACO tăng 33%, từ 30.389 tỷ đồng ﻿lên 40.519 tỷ đồng.

1 ngày trước khi Vingroup công bố rút lui khỏi đường sắt cao tốc, đối thủ THACO tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng lên trên 40.500 tỷ- Ảnh 1.

Sau tăng vốn,﻿ nguồn vốn tư nhân trong nước vẫn nắm 73%, còn vốn ngoại với 106 cái tên giữ 27%.

Trong khối ngoại, nhà đầu tư lớn nhất là JC&C của Singapore vẫn nắm 26,7%, tăng nhẹ 0,11%, từ 8.127 tỷ đồng lên 10.836 tỷ đồng.

﻿Trong các nhà đầu tư còn lại của khối ngoại, đa phần có liên quan đến Hàn Quốc (tên Hàn Quốc, địa chỉ Hàn Quốc). Cái tên lớn nhất là Jun Young Jin với 0,031%, Yuhn Young Lae với 0,029%, Yuhn Ji Hoon với 0,018%.

Thaco là tập đoàn được ông Trần Bá Dương thành lập năm 1997 tại Đồng Nai. Ghi dấu ban đầu trong lĩnh vực lắp ráp ô tô, cơ khí… tập đoàn thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn ở mảng nông nghiệp và bán lẻ (sau khi mua lại siêu thị Emart từ đối tác Hàn Quốc).

Trình bày phương án đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của mình, Thaco cho biết sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay. Ngoài vốn tự có, doanh nghiệp sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Tổng thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến là 7 năm.

Cuối tháng 11, THACO đã công bố việc sẽ thay đổi vốn điều lệ trong năm 2025, nhằm bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ các dự án đầu tư và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

Trí Đức

