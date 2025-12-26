Xử phạt 2 doanh nghiệp 'nhóm' Nova

Cát Liên Hoa

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa (Cát Liên Hoa).

Theo đó, Cát Liên Hoa bị xử phạt 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch đối với nội dung mua lại mã trái phiếu CLHCH2125005.

Doanh nghiệp cũng bị phạt tiền 65 triệu đồng vì công bố không đúng thời hạn: Báo cáo tài chính năm 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn các mã trái phiếu CLHCH2125003 và CLHCH2126001; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã trái phiếu CLHCH2125005.

Tổng số tiền phạt là 215 triệu đồng. Ngoài ra, Cát Liên Hoa bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cát Liên Hoa được thành lập đầu năm 2020, với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Đến tháng 3/2021, vốn điều lệ của Cát Liên Hoa tăng đột biến lên 359 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi. Bà Võ Thị Kim Khoa, nắm 99,999% vốn điều lệ doanh nghiệp; đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tháng 12/2021, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông vẫn được giữ nguyên.

Ảnh minh họa

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 5/2025, Công ty CP Đầu tư Nova SQN là cổ đông nắm giữ 99,999% vốn Cát Liên Hoa. Hiện, bà Cao Ngọc Kiều Trinh (SN 1979) là Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Bà Kiều Trinh cũng là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Đầu tư Nova SQN.

Vị trí này từng do bà Cao Thị Ngọc Sương (SN 1959) đảm nhiệm. Bà Sương được biết đến là vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL); Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập Novagroup.

Long Hưng Phát

Theo Quyết định số 532/QĐ-XPHC của UBCKNN, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát (Long Hưng Phát) bị phạt tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu LHRCH2025005 năm 2022.

Doanh nghiệp còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, Long Hưng Phát còn bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Novaland, doanh nghiệp này là công ty mẹ nắm 79,98% quyền sở hữu và 100% quyền biểu quyết tại Long Hưng Phát.