Một ngày kỳ lạ: 2 đại gia MIK và Vingroup cùng thông báo "quay xe" với các siêu dự án tỷ đô, Đèo Cả cũng giải thích chuyện rút khỏi 2 dự án lớn

Vingroup rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Ngày 25/12/2025, Tập đoàn Vingroup đã chính thức đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh…

﻿Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được xem là trục "xương sống" kết nối 20 tỉnh, thành dọc chiều dài đất nước dài 1.541 km. Dự án được áp dụng hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư sơ bộ 1,713 triệu tỷ đồng (hơn 67 tỷ USD).

Đây là dự án hạ tầng công lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, cả về quy mô, vốn đầu tư lẫn tác động chiến lược tới kinh tế – xã hội. Dự án dự kiến khởi công trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành vào năm 2035.

Trước đó, chiều tối 23/12, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu đề ra các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định để lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp nhất, tối ưu nhất cho đất nước, đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo tính khả thi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia và phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. ﻿

﻿MIK Group rút khỏi Liên danh siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

MIK Group có Công văn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.﻿

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung của Dự án, MIK Group đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong Liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.



Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi Liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai Dự án trong thời gian tới.



Sau khi rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư, MIK Group sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.﻿

Cách đây 6 ngày, vào ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng, Liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.



Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Thành phố Hà Nội.



Quy mô đầu tư của tổng thể dự án này gồm: trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.﻿

Sự rút lui của Đèo Cả﻿

Tập đoàn Đèo Cả trước đó đã rút khỏi Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vì lĩnh vực không phải sở trường. ﻿

Tập đoàn này cũng rút khỏi dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc.

Với dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Đèo Cả đã dành hơn 5 năm để đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng cùng các bộ, ngành liên quan theo Luật PPP để thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ dự án.

Thậm chí, trong giai đoạn dự án chịu tác động bởi biến động khách quan, một số doanh nghiệp xin rút lui, chỉ có Đèo Cả là đơn vị duy nhất vẫn ở lại với mục tiêu giúp dự án sớm được triển khai.

Đến giai đoạn hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lựa chọn và đã có nhà đầu tư trúng thầu. Dự án bước vào giai đoạn triển khai, cần một đầu mối chỉ huy thống nhất, do đó Đèo Cả chủ động rút khỏi vai trò nhà đầu tư để tránh chồng lấn, tránh tạo thêm “điểm nghẽn”, để mọi thứ rõ ràng: ai làm-ai chịu trách nhiệm-ai quyết định.