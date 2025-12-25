Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố lợi nhuận năm 2025, tăng gấp đôi năm trước

25-12-2025 - 14:19 PM | Doanh nghiệp

CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã CK: SGR) vừa ban hành nghị quyết HĐQT ngày 24/12/2025, phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

Theo đó, năm 2025 Saigonres ghi nhận doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng, lần lượt tăng 123% và 101% so với năm 2024.

Dù mức tăng trưởng khá ấn tượng so với cùng kỳ, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hồi tháng 4/2025, với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.025 tỷ đồng và lãi sau thuế 320 tỷ đồng, tương đương gấp 4 lần và 5,3 lần kết quả thực hiện năm trước.

Sang năm 2026, Saigonres đặt ra kế hoạch kinh doanh ở mức cao với tổng chi phí đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng, doanh thu 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là kỷ lục doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu công bố báo cáo tài chính vào năm 2008.

HĐQT Saigonres cũng thống nhất điều chỉnh thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 sang tháng 4/2026, thay vì kế hoạch ban đầu là quý III/2025. Tổng giá trị cổ tức dự kiến vẫn giữ ở mức 60 tỷ đồng.

Saigonres có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1983, cổ phần hóa năm 1999 và niêm yết trên HoSE từ năm 2018.

Từ lĩnh vực xây dựng ban đầu, công ty mở rộng sang đầu tư và kinh doanh bất động sản với danh mục dự án chủ yếu tại TP.HCM và các khu vực lân cận như Saigonres Plaza, Saigonres Tower – Vũng Tàu, An Lạc, An Bình, An Phú Đông, Lê Gia Plaza – Bình Dương…

Đầu tháng 5/2025, doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, song chỉ phân phối được 9,875 triệu cổ phiếu, tương đương 49,38% lượng chào bán. Toàn bộ số cổ phiếu này do ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT mua vào. Với mức giá 40.000 đồng/cp, Saigonres huy động được khoảng 395 tỷ đồng từ Chủ tịch công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGR phiên 25/12 ở mức 16.500 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 5/2023. Thị giá mã này đã giảm hơn 50% so với tháng 7/2025 và mất khoảng 65% so với đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 9/2024.

Saigonres còn 200 tỷ đồng vốn huy động chưa giải ngân

Phụng Tiên

