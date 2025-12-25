Thế Giới Skinfood: Tầm nhìn tăng trưởng và mở rộng sân chơi cho mỹ phẩm

Thế Giới Skinfood - Từ cửa hàng online thành hệ thống bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam

Thành lập năm 2013 với điểm khởi đầu là một cửa hàng bán mỹ phẩm trực tuyến, Thế Giới Skinfood từng bước mở rộng và phát triển thành hệ sinh thái bán lẻ mỹ phẩm chính hãng quy mô lớn. Đến năm 2025, doanh nghiệp sở hữu 13 showroom trên toàn quốc, hơn 250 nhân sự, phục vụ trên 4 triệu đơn hàng mỗi năm, với danh mục hơn 350 thương hiệu và khoảng 5.000 mã sản phẩm.

Mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm và giải pháp làm đẹp tốt nhất, mới nhất là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động mà Thế Giới Skinfood hướng tới từ ngày đầu thành lập. Đó là chia sẻ của anh Lê Minh Thảo, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Tăng trưởng của Thế Giới Skinfood.

Khác với nhiều nhà bán lẻ mỹ phẩm đại trà, Thế Giới Skinfood chọn cách xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng việc tập trung mạnh vào nhóm sản phẩm trang điểm (makeup) - phân khúc có tốc độ đổi mới nhanh và chịu ảnh hưởng từ các xu hướng quốc tế. Các trào lưu làm đẹp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc được thương hiệu theo dõi và cập nhật liên tục.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với các nhãn hàng để ra mắt sản phẩm độc quyền, được bản địa hoá phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng Việt Nam giúp Thế Giới Skinfood không chỉ đóng vai trò là nhà phân phối, mà còn tham gia sâu hơn vào câu chuyện xây dựng giá trị sản phẩm. Chính sự đồng điệu về tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng và năng lực triển khai đã khiến nhiều đối tác xem Thế Giới Skinfood là lựa chọn dài hạn.

Tối ưu hoá vận hành nhờ quy trình bài bản và khoa học

Song song với mở rộng quy mô, Thế Giới Skinfood cũng đối mặt nhiều thách thức vận hành. Với hàng trăm thương hiệu, hàng nghìn mã sản phẩm và nhiều kênh bán song song, việc quản trị dữ liệu và con người trở thành thách thức đáng kể. Dữ liệu phát sinh từ hành vi khách hàng, hoạt động marketing, tồn kho hay biến động thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải xử lý nhanh và chính xác để kịp thời ra quyết định.

"Thách thức lớn nhất đến từ việc quản trị dữ liệu và con người ở nhiều kênh, nhiều điểm bán khác nhau", anh Thảo nhìn nhận. Để giải quyết bài toán này, Thế Giới Skinfood đã sớm xây dựng hệ thống nền tảng cốt lõi cho vận hành bán lẻ, kho vận, quản lý danh mục, tài chính - kế toán và hóa đơn. Đồng thời, thương hiệu chủ động ứng dụng các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, dữ liệu marketing và dữ liệu bán hàng để ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Tuy nhiên, Thế Giới Skinfood hiểu rằng công nghệ chỉ là công cụ. Yếu tố quyết định thành công nằm ở con người và sự phối hợp giữa các phòng ban để đảm bảo quy trình trôi chảy, sự nhất quán về sứ mệnh và triết lý của thương hiệu cũng như tốc độ đủ nhanh để theo kịp thị trường.

Ứng dụng công nghệ mới là xu thế và là động lực phát triển

Điều đáng chú ý nhất về Thế Giới Skinfood không chỉ là những gì họ đạt được, mà là tinh thần không bao giờ hài lòng với hiện tại. Ngay cả khi hệ thống vận hành đã đi vào ổn định, ban lãnh đạo vẫn luôn đặt câu hỏi làm sao để tốt hơn nữa trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh.

Từ góc nhìn là người điều hành, anh Thảo nhấn mạnh việc ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là dữ liệu và tự động hóa được xem như một hướng đi tất yếu. Là một doanh nghiệp thương mại, Thế Giới Skinfood chọn cách đồng hành cùng các đối tác nền tảng và công nghệ để triển khai những giải pháp phù hợp và mang lại hiệu quả thực sự.

Trong bài toán chuyển đổi số, việc lựa chọn đúng đối tác công nghệ không đơn thuần là vấn đề giải pháp hay chi phí, mà là sự tương thích về tầm nhìn và năng lực triển khai. Thách thức càng rõ nét hơn khi doanh nghiệp phải cân nhắc giữa các đối tác công nghệ quốc tế và những đơn vị đến từ thị trường Việt Nam. "Điều quan trọng là công nghệ đó có giúp đội ngũ làm việc tốt hơn mỗi ngày hay không", anh Thảo chia sẻ.

Trên hành trình đó, SmartBI - Nền tảng tăng chuyển đổi quảng cáo nhờ AI là một trong những giải pháp mà Thế Giới Skinfood đưa vào thử nghiệm.

Ở cấp độ triển khai, anh Đỗ Đức Linh - Giám đốc Công nghệ của Thế Giới Skinfood cho biết: SmartBI đã hỗ trợ đội ngũ marketing phân tích chi tiết hiệu suất từng video và từng nhóm nội dung đang nổi bật trên TikTok. Nhờ đó, việc lựa chọn nội dung sản xuất, phân bổ ngân sách hay tối ưu quảng cáo không còn mang yếu tố cảm tính hay thử nghiệm diện rộng, mà dựa trên dữ liệu tăng trưởng thực tế, giúp gia tăng hiệu quả chuyển đổi, tối ưu chi phí và tập trung nguồn lực vào đúng các sản phẩm đang được thị trường quan tâm.

Ngành bán lẻ mỹ phẩm không đứng ngoài làn sóng tự động hóa & AI

Trong bối cảnh vận hành đa kênh ngày càng phức tạp, Thế Giới Skinfood sớm nhận ra rằng dữ liệu và AI không còn là công cụ hỗ trợ, mà đang dần trở thành tài sản chiến lược trong quản trị và tăng trưởng. Việc chuyển dịch từ kinh nghiệm sang tư duy data-driven giúp doanh nghiệp tiếp cận các quyết định marketing một cách chủ động, chính xác và có cơ sở hơn.

Đặc biệt, với đặc thù là tổ chức thương mại thiên về mua bán hàng hóa và vận hành chuỗi bán lẻ, Thế Giới Skinfood luôn ưu tiên công nghệ có tính ứng dụng hoặc hợp tác với các đối tác. Do đó, tự động hóa, công nghệ dữ liệu, và công nghệ AI là những lĩnh vực được thương hiệu đặc biệt quan tâm.

"Không lĩnh vực nào miễn nhiễm với tự động hóa và AI, đặc biệt là ngành bán lẻ mỹ phẩm với tốc độ thay đổi chóng mặt", anh Thảo nhận định.

Từ góc nhìn quản lý, anh Thảo nhận thấy SmartBI mang lại khả năng "overview" rõ ràng hơn về toàn bộ hoạt động marketing. Việc tập trung nhiều chỉ số từ đa kênh trong một hệ thống giúp quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, hiểu team đang làm gì và vì sao lại đưa ra những quyết định đó.

Quan trọng hơn cả, SmartBI không chỉ hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, mà còn góp phần thay đổi cách đội ngũ làm việc với dữ liệu. Khi các chỉ số trở nên dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn, dữ liệu không còn là "đặc quyền" của một vài bộ phận, mà trở thành ngôn ngữ chung trong quá trình phối hợp giữa marketing, vận hành và quản lý.

Tạm kết: Thành công bền vững đến từ lắng nghe và đổi mới không ngừng

Hành trình của Thế Giới Skinfood cho thấy tăng trưởng bền vững trong một thị trường nhiều biến động không đến từ việc chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà từ sự kiên định với mục tiêu dài hạn, lắng nghe tín hiệu thị trường và chủ động đổi mới. Dù ở ngành nào, doanh nghiệp muốn đi nhanh và đi xa thì phải dám đổi mới và dám thử những giải pháp mới.

Với Thế Giới Skinfood, chiến lược tăng trưởng luôn bắt đầu từ việc tạo ra giá trị thực cho khách hàng. Giá trị ấy không dừng lại ở sản phẩm, mà còn thể hiện qua trải nghiệm mua sắm, dịch vụ hậu mãi, sự tiện lợi và những cải tiến liên tục trong vận hành nội bộ cũng như môi trường làm việc cho nhân sự. Chính nền tảng đó đã giúp Thế Giới Skinfood tiếp tục mở rộng "sân chơi" và khẳng định vị thế của mình trong ngành bán lẻ mỹ phẩm Việt Nam.