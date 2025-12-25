Lần đầu tiên người Việt đóng tàu hàng 65.000 tấn, dài 200m lớn nhất từ trước tới nay, đã hạ thủy: Doanh nghiệp nào đứng sau kỳ tích này?

Ngày 24/12, tại Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Công ty Đóng tàu Nam Triệu (NASICO) tổ chức Lễ hạ thủy tàu hàng trọng tải 65.000 DWT, ký hiệu thiết kế VB66-02, được đặt tên Trường Minh Dream 02.



Đây là tàu đóng mới cho Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc. Tàu có trọng tải toàn bộ 65.000 DWT (tương đương 65.000 tấn), chiều dài 199,99m, chiều rộng lớn nhất 32,26m, mớn nước thiết kế 11,3m.

Đây là loại tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do chính các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện.



Tàu được thiết kế bởi liên doanh Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (VISEC) và BLUETECH (Phần Lan), thi công dưới sự giám sát và phân cấp của cơ quan Đăng kiểm NK - Nhật Bản và Đăng kiểm VR - Việt Nam.

Ông Trần Mạnh Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) nhấn mạnh, tàu Trường Minh Dream 02 là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, quá trình triển khai chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công.

Được biết, Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu (NASICO) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đầu tư 100% vốn điều lệ; thành lập trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi từ Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quyết định ngày 18/4/2007 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

Khi mới thành lập vào tháng 1/1966, công ty có tên là Công trường đóng thuyền biển sau đó là Xưởng Z21 (11/1966); Nhà máy Lê Chân (6/1977); Xi nghiệp Lê Chân trực thuộc Nhà máy sửa tàu biển Phà Rừng (4/1983); Nhà máy sửa chữa tàu biển Lê Chân (11/1988); Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu (11/1989); Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (11/2000) ; từ tháng 4 năm 2007 và đến nay đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu.﻿

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu và cấu kiện nổi; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Sửa chữa máy móc, thiết bị,...

Trụ sở của công ty tại Tổ dân phố 4, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Quang Tuyến.

﻿Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực đóng và sửa chữa tàu thủy, vận tải biển, công nghiệp phụ trợ.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương phá sản đối với Công ty mẹ - SBIC và 7 công ty con, đồng thời thu hồi vốn, tài sản và quyền tài sản của SBIC tại Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, 7 công ty con và các doanh nghiệp liên quan. ﻿

Lãnh đạo SBIC cho biết, đến đầu tháng 10/2025, Tổng công ty đã phối hợp với tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thụ lý phá sản 28 doanh nghiệp, mở thủ tục phá sản 20 doanh nghiệp và tổ chức hội nghị chủ nợ tại 5 doanh nghiệp.

