Thương vụ 210 triệu USD tại Dung Quất: "Ông lớn" đóng tàu số 1 thế giới mua lại Nhà máy Việt Nam biến nước biển thành nước ngọt cho Trung Đông

Doosan Vina - Quảng Ngãi

Vào tháng 8/2025, tập đoàn HD Hyundai, thông qua công ty con HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), đã công bố thương vụ M&A trị giá khoảng 210 triệu USD (hơn 5.400 tỷ) để tiếp quản toàn bộ nhà máy Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất từ chủ sở hữu là Doosan Enerbility.

﻿Đây là nhà máy chuyên sản xuất thiết bị cho các nhà máy điện, cẩu trục cho các cảng biển, thiết bị khử muối nước biển thành nước ngọt, thiết bị xử lý nhiên liệu thô, mô-đun và kết cấu thép cho các công trình công nghiệp. Từ Việt Nam, nhà máy này chính là nơi cung cấp thiết bị cho nhà máy Jebel Ali có nhiệm vụ "lọc" nước biển thành nước ngọt cho Dubai.

Giao dịch nói trên không chỉ đánh dấu sự thay đổi chủ sở hữu tại một trong những cơ sở công nghiệp nặng lớn nhất Việt Nam mà còn phản ánh cuộc dịch chuyển chiến lược của hai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Bên mua, HD Hyundai, là một trong những "chaebol" trụ cột của Hàn Quốc và giữ vững vị thế là nhà sản xuất tàu biển lớn nhất thế giới về quy mô.

Tàu container đóng bởi HD Huyndai, nguồn: HD KSOE

Báo chí Hàn Quốc nhìn nhận thương vụ này là một bước đi chiến lược của HD Hyundai nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển sang năng lượng sạch trong ngành hàng hải.



Khẳng định mục tiêu này, một quan chức của HD KSOE cho biết trong một tuyên bố được tờ The Korea Economic Daily đăng tải: " Với việc mở rộng năng lực sản xuất các thiết bị thân thiện với môi trường, chúng tôi sẽ mở rộng danh mục các loại Tàu thuyền sử dụng năng lượng sạch có sức cạnh tranh toàn cầu và đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận."

Ở phía bên bán, việc Doosan Enerbility thoái vốn khỏi Doosan Vina là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn. Theo tờ Chosun Biz, tập đoàn này đang rút khỏi các lĩnh vực truyền thống như thiết bị nhà máy điện và lọc nước biển để dồn lực vào các mảng kinh doanh tương lai như lò phản ứng hạt nhân SMR, tua-bin khí và năng lượng hydro.

Công ty trong thương vụ, Doosan Vina, được thành lập vào tháng 11/2006 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là một trong những dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp nặng có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, với tổ hợp nhà máy rộng 110 ha và hệ thống cảng chuyên dụng cho phép chế tạo, vận chuyển các sản phẩm siêu trường, siêu trọng.

Năng lực sản xuất của Doosan Vina đã được chứng minh qua việc hoàn thành 398 dự án với tổng trọng lượng hơn 580.000 tấn, đạt tổng giá trị đơn hàng trên 3 tỷ USD và xuất khẩu đến 35 quốc gia.

Thiết bị khử mặn của Doosan Vina có tổng trọng lượng hơn 2.000 tấn xuất đến Vương quốc Bahrain. Nguồn: TTXVN

Cụ thể, công ty đã cung cấp thiết bị tương đương 20.000 MW cho các nhà máy nhiệt điện tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Brazil, Ả rập Xê út và hàng loạt dự án trọng điểm tại Việt Nam.

Đồng thời, Doosan Vina đã cung ứng 105 cẩu trục cho các cảng biển sầm uất thế giới như PSA (Singapore), JNPT (Ấn Độ) và các cảng lớn trong nước; sản xuất 140 module và hơn 155.000 tấn kết cấu thép cho các dự án lọc hóa dầu và nhà máy điện lớn trên toàn cầu.

Đáng chú ý, công ty còn chế tạo các thiết bị khử mặn khổng lồ, cung cấp cho các nhà máy lọc nước biển tại Trung Đông, có khả năng tạo ra 776 triệu lít nước sạch mỗi ngày.

Một giá trị đáng chú ý khác của Doosan Vina là năng lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Đây là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á nhận được chứng nhận ASME hạt nhân và đã sản xuất, cung cấp thiết bị điện hạt nhân cho Nhà máy điện hạt nhân Shin Kori tại Hàn Quốc vào năm 2016.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo của Tập đoàn Doosan, sau khi đạt đỉnh vào năm 2022 với doanh thu 543 tỷ won và lợi nhuận ròng 130 tỷ won, hiệu quả hoạt động của Doosan Vina đã sụt giảm mạnh trong năm 2023, với doanh thu còn 499 tỷ won và lợi nhuận ròng chỉ còn 40 tỷ won.

Xu hướng này tiếp tục trong năm 2024, khi dữ liệu từ tờ The Korea Economic Daily cho thấy Doosan Vina ghi nhận doanh thu khoảng 457,3 tỷ won (khoảng 8.700 tỷ đồng) và lợi nhuận hoạt động đạt 31,6 tỷ won (hơn 600 tỷ đồng), phản ánh giai đoạn chững lại sau khi hoàn thành các dự án lớn và nằm trong xu hướng chuyển dịch chiến lược chung của công ty mẹ.

Về quy mô, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Doosan Vina đạt 570 tỷ won (khoảng 10.800 tỷ đồng), là công ty thành viên ở nước ngoài lớn thứ 4 của Doosan.