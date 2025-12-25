Hợp tác với hãng giải trí Trung Quốc, Yeah1 tăng vốn công ty con gấp 87 lần, tham vọng làm chủ công nghệ sản xuất show "tỷ view"

Y-CONCERT của Yeah 1

Ngày 23/12/2025, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Yeah1 đã ban hành nghị quyết thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+. Cụ thể, số vốn góp thêm là hơn 43,2 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của đơn vị này từ 500 triệu đồng lên hơn 43,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp hơn 87 lần. Sau đợt tăng vốn, Yeah1 vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại MangoPlus.

Hiện tại, MangoPlus tiếp nhận nội dung và chuyển giao công nghệ sản xuất từ MangoTV, đồng thời giữ quyền phát hành độc quyền tại Việt Nam các chương trình nổi bật như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha, Tân binh toàn năng, …

Song song đó, MangoPlus cũng mở rộng đầu tư vào các dòng nội dung đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… và phát hành kho nội dung độc quyền tự sản xuất bởi YeaH1, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả.﻿

YeaH1 và MangoTV thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong sản xuất, phân phối nội dung vào năm 2024

Theo định hướng chiến lược, nguồn vốn bổ sung hơn 43 tỷ đồng dự kiến được phân bổ để hoàn thiện mô hình sản xuất chữ U (U-Shape Production). Tại khâu đầu vào (IP), MangoPlus tập trung khai thác các định dạng truyền hình thực tế, phim ảnh và nội dung tương tác từ đối tác Mango TV (Trung Quốc).

Đối với đầu ra thương mại hóa (Monetization), nguồn lực này phục vụ việc vận hành ứng dụng MangoPlus nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và phát triển cộng đồng khán giả, qua đó đa dạng hóa nguồn thu.

Song song với hoạt động đầu tư vào MangoPlus, cũng trong tháng 12/2025, Yeah1 đã công bố nghị quyết chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty Cổ phần 1Label cho Sony Music Entertainment Hong Kong. Giao dịch này chuyển đổi mô hình hoạt động của 1Label từ công ty con sang công ty liên kết. Hoạt động tái cơ cấu này cho thấy sự dịch chuyển trong mô hình hoạt động của Yeah1: hợp tác với Sony Music để tận dụng mạng lưới phân phối toàn cầu, hiện thực hóa mục tiêu phát hành các sản phẩm âm nhạc ra thị trường quốc tế.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 390,9 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,9% xuống 11,6%.

Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 7,3 tỷ đồng, giảm 78,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 1.067,7 tỷ đồng, tăng 69,8%. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 30/9/2025 ghi nhận 178,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần so với đầu năm, chủ yếu phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các chương trình đang thực hiện.