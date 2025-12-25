Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan

25-12-2025 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan

Trong không khí lễ hội cuối năm sôi động, cùng với ngày kỷ niệm Vietjet cất cánh chuyến bay đầu tiên ngay ngày Giáng sinh năm 2011, Vietjet Thái Lan hôm nay chính thức đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác, phục vụ hành khách, đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược phát triển đội bay quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ theo từng thị trường.

Chuyến bay khai trương với tàu bay Boeing 737-8, mở đầu cho kế hoạch khai thác 50 tàu bay thế hệ mới tại Thái Lan đến năm 2028, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao và mở rộng mạng bay của Vietjet Thái Lan.

Boeing 737-8 được trang bị khí động học cải tiến và động cơ LEAP-1B thế hệ mới, tương thích hoàn toàn với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giúp giảm 15–20% lượng khí thải CO2 và giảm tới 50% tiếng ồn theo tiêu chuẩn ICAO. Thiết kế Boeing Sky Interior giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái và trọn vẹn.

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan- Ảnh 1.

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan- Ảnh 2.

Vietjet Thái Lan đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác ngay dịp Giáng sinh và kỷ niệm chuyến bay đầu tiên của Vietjet

Tại Việt Nam, Vietjet tiếp tục khai thác đội tàu Airbus. Với kinh nghiệm vận hành các dòng tàu bay thế hệ mới và hệ sinh thái đối tác toàn cầu, Vietjet đang phát triển mạnh mẽ mạng bay tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và từng bước mở rộng hiện diện toàn cầu.

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan- Ảnh 3.

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan- Ảnh 4.

Vietjet đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Thái Lan- Ảnh 5.

Chuyến bay khai trương tàu bay Boeing mới

Các cột mốc mới trong chiến lược phát triển đội bay tiếp tục giúp Vietjet thúc đẩy tăng trưởng hàng không và kinh tế khu vực, đồng thời mang đến những hành trình an toàn, chất lượng và đáng nhớ cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vjc, VietJet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Năm 2025 của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ những cái bắt tay chiến lược toàn cầu đến hành trình gieo mầm tri thức, nhân văn và cơ hội

Năm 2025 của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ những cái bắt tay chiến lược toàn cầu đến hành trình gieo mầm tri thức, nhân văn và cơ hội Nổi bật

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành 2 người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam, bỏ xa những người còn lại

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành 2 người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam, bỏ xa những người còn lại Nổi bật

Masan Consumer: Giải mã "nghịch lý" tài chính và niềm tin vào "viên kim cương gia bảo"

Masan Consumer: Giải mã "nghịch lý" tài chính và niềm tin vào "viên kim cương gia bảo"

10:00 , 25/12/2025
Cuộc đua tủ đổi pin xe điện ở Việt Nam: VinFast mục tiêu "phủ" 150.000 trạm, Honda, Yamaha, TMT Motors sắp nhập cuộc, 1 hãng đã làm từ năm 2023

Cuộc đua tủ đổi pin xe điện ở Việt Nam: VinFast mục tiêu "phủ" 150.000 trạm, Honda, Yamaha, TMT Motors sắp nhập cuộc, 1 hãng đã làm từ năm 2023

08:34 , 25/12/2025
Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ

08:19 , 25/12/2025
MK Vision vững bước phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược Việt Nam

MK Vision vững bước phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược Việt Nam

08:00 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên