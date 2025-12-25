MK Vision vững bước phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược Việt Nam

Vào ngày 17/12/2025, đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham quan và làm việc tại nhà máy sản xuất camera AI của Công ty Cổ phần MK Vision trong khuôn khổ chương trình tăng cường kết nối giữa Bộ và doanh nghiệp. Buổi làm việc tập trung trao đổi, định hướng chiến lược phát triển công nghệ trong thời gian tới, đồng thời là dịp để MK Vision khẳng định năng lực tự chủ công nghệ, tiếp nhận các chỉ đạo chiến lược, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần MK Vision trao đổi về định hướng công nghệ trong chuyến thăm và làm việc

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần MK Vision đã giới thiệu hoạt động nghiên cứu và định hướng chiến lược phát triển và sản xuất camera AI, khẳng định năng lực tự chủ toàn diện từ thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm đến xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu. Doanh nghiệp hiện nay tập trung phát triển các hệ thống AI xử lý tại biên (AI on Edge) tích hợp camera, đáp ứng nhu cầu ứng dụng đa lĩnh vực.

Với nền tảng R&D vững mạnh từ đội ngũ kỹ sư Việt Nam, MK Vision làm chủ thiết kế kiểu dáng, cơ khí, thiết kế bo mạch, phần mềm hệ thống, năng lực AI xử lý tại biên. Các công nghệ này được doanh nghiệp chuyển hóa thành giải pháp camera thông minh phục vụ thực tiễn như quản lý giao thông, giám sát đô thị và quản trị hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu quả đời sống và an sinh xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thứ trưởng Vũ Hải Quân và Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch Công ty Cổ phần MK Vision trao đổi về định hướng công nghệ trong tương lai

Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Lãnh đạo MK Vision đã trao đổi thẳng thắn về năng lực tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp. Trên cơ sở định hướng từ Bộ, MK Vision tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bám sát chiến lược công nghệ quốc gia, tối ưu nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở định hướng từ Bộ, MK Vision đặt mục tiêu 100.000 sản phẩm năm 2026, hướng tới 1.2 triệu sản phẩm năm 2030 với 100% sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao định hướng quốc tế hóa ngay từ đầu của doanh nghiệp, thể hiện qua việc không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn phát triển theo mô hình ODM (Original Design Manufacturer), chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, đồng thời nhấn mạnh: "Muốn đi ra thế giới, trước hết phải làm chủ sản phẩm chiến lược và công nghệ lõi". MK Vision được ghi nhận là một trong số ít doanh nghiệp Việt làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ, từ thuật toán, thiết bị đến nền tảng quản lý dữ liệu thông minh, khẳng định vai trò tiên phong trong tiến trình tự chủ và phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần MK Vision chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ buổi tham quan và làm việc.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và thương mại hóa giải pháp. Sự song hành này nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ Việt Nam phát triển bền vững.

Song song với các hoạt động về công nghệ chiến lược, Công ty Cổ phần MK Vision cùng Tập đoàn MK Group tham gia Triển lãm Sơ kết Đề án 06 giai đoạn 2022–2025 ngày 18/12/2025 tại Văn phòng Chính phủ, giới thiệu hệ sinh thái các giải pháp "Make in Vietnam" phục vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công và bảo đảm an ninh quốc gia.

Tại triển lãm, MK Vision vinh dự là đơn vị tiên phong trình bày giải pháp Camera AI – một trong những công nghệ chiến lược quốc gia ưu tiên phát triển năm 2025 qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi từ thuật toán AI, nền tảng phần mềm đến thiết kế, sản xuất. Các giải pháp được ứng dụng hiệu quả trong an ninh, giao thông, đô thị thông minh và dịch vụ công, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số an toàn, tin cậy.

MK Vision cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển công nghệ của đất nước, khẳng định vai trò của hệ sinh thái công nghệ Việt trong việc hiện thực hóa các định hướng công nghệ chiến lược quốc gia.

Doanh nghiệp duy nhất giới thiệu các sản phẩm camera AI xử lý tại biên tại Triển lãm Sơ kết Đề án 06 tổ chức tại Văn phòng Chính phủ.

Về MK Vision:

Công ty Cổ phần MK Vision, thành lập tháng 7/2020 và là thành viên của MK Group nhằm tập trung phát triển các giải pháp camera AI "Make in Vietnam", khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và đáp ứng nhu cầu giám sát, quản lý đặc thù tại Việt Nam.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống Camera AI của MK Vision cho phép tự động phân tích, xử lý hình ảnh chính xác, giảm phụ thuộc con người, nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu chi phí; đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, dễ dàng tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mở rộng vận hành.

