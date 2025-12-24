EVA Air: Hãng bay 5 sao toàn cầu được công nhận suốt một thập kỷ

Trong khi thị trường hàng không toàn cầu thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh gay gắt, không ít hãng buộc phải rút gọn dịch vụ để giữ mức giá thấp. Thực tế này khiến hành khách ngày càng lo lắng về độ an toàn, vệ sinh khoang bay hay chất lượng phục vụ trên những chuyến bay dài.

Giữa bối cảnh đó, EVA Air lại chọn một chiến lược đi ngược dòng: kiên định đầu tư vào chất lượng, lấy chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn vận hành, thay vì tham gia cuộc đua "giá rẻ". Đây chính là lý do giúp hãng trở thành "biểu tượng 5 sao" trong mắt hành khách Việt lẫn quốc tế.

Hãng bay hiếm hoi duy trì chuẩn mực 5 sao Skytrax trong suốt một thập kỷ

Không nhiều hãng bay trên thế giới duy trì được chuẩn mực 5 sao theo đánh giá của Skytrax trong suốt 10 năm liên tiếp, và EVA Air nằm trong nhóm danh giá đó. Thành tích này thể hiện sự ổn định đặc biệt của hãng trong từng giai đoạn, từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Không chỉ lại ở đó, EVA Air còn liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới. Năm 2025, Skytrax vinh danh hãng trong nhóm "Top 12 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu" và "Hãng hàng không sạch nhất thế giới". Gần đây, Hiệp hội Trải nghiệm Hành khách (APEX) tiếp tục công nhận EVA Air là "Hãng hàng không có ghế ngồi thoải mái nhất thế giới năm 2026", minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của hãng trong việc cải thiện trải nghiệm của hành khách.

Những giải thưởng này không đến từ may mắn. Chúng là kết quả của hàng triệu lượt đánh giá thực tế từ hàng triệu hành khách trên toàn cầu, phản ánh mức độ hài lòng và niềm tin vào EVA Air qua nhiều năm liền.

EVA Air - hãng hàng không quốc tế đạt chuẩn 5 sao Skytrax suốt 10 năm liên tiếp, khẳng định vị thế uy tín toàn cầu.

Phá vỡ khuôn mẫu "đánh đổi trải nghiệm", EVA Air đặt chất lượng lên trước giá vé

Trong khi các giải thưởng quốc tế xây dựng niềm tin vĩ mô, chiến lược sản phẩm độc đáo của EVA Air lại tạo nên sự thuyết phục ngay trong trải nghiệm của hành khách. Hãng đã tiên phong ra mắt hạng ghế Phổ thông Cao cấp (Premium Economy) từ năm 1992, và hiện nay, khoang Phổ thông Cao cấp thế hệ thứ 4 trên máy bay tân tiến Boeing 787-9 Dreamliner được xem là điểm sáng nổi bật, cân bằng giữa chi phí và "chất lượng xứng tầm".

Những chia sẻ thực tế của hành khách càng củng cố vị trí của EVA Air trong lòng người Việt.

Phillip Lê, người từng trải nghiệm nhiều hãng bay trên thế giới, hành trình bay cùng EVA Air lần này mang đến một cảm nhận khác biệt. Lần đầu lựa chọn hạng Premium Economy, anh đánh giá khoang ghế này rộng rãi, không gian riêng tư hơn cùng ghế ngồi êm ái, đặc biệt phù hợp với người hay đau lưng như anh. "Chất lượng 5 sao và gần như tương đương hạng thương gia ở máy bay nhỏ".

Với nhiều hành khách thường xuyên bay xa, sự thoải mái trên máy bay là yếu tố quyết định lựa chọn hãng bay.

Với Trúc Hobbies, một bà mẹ bỉm phải bay đường dài nhiều lần mỗi năm, một giấc ngủ thoải mái trên máy bay là điều xa xỉ. Nhưng Premium Economy của EVA Air khiến cô thay đổi suy nghĩ, vì những tiện nghi "cũng không khác business là mấy".

Hay với travel creator Tú Anh, cô rất chú trọng những giây phút nghỉ ngơi trên máy bay. Trải nghiệm ghế ngồi rộng rãi, ngả ra sau thoải với bàn đỡ chân của EVA Air có thể giúp cô thoải mái suốt hành trình bay dài. Cô chia sẻ: "Cảm tưởng, chỉ cần lên máy bay, đánh một giấc ngủ êm là tới nơi luôn, không cần phải lo nghĩ gì nhiều, dư sức mà đi chơi".

Ngay cả nhóm du học sinh, vốn chú trọng giá cả, cũng ưu tiên EVA Air vì sự an tâm. Kitty, người từng một mình bay đến Canada lần đầu khi chỉ mới 17 tuổi, chia sẻ rằng cảm giác an toàn ngày đó vẫn là lý do cô tin EVA Air để đồng hành cùng. Còn Thảo Nguyên - du học sinh Anh, đánh giá cao các chính sách thiết thực của EVA Air giúp giải quyết các "nỗi đau" của du học sinh như hỗ trợ hoàn vé không mất phí khi rớt visa và ưu đãi 2 kiện hành lý 23kg, đã giúp du học sinh an tâm đặt vé sớm để có mức giá tốt. Cô nói: "Ước gì biết EVA Air sớm hơn."

Những câu chuyện thực tế này cho thấy chất lượng 5 sao của EVA Air không chỉ là những danh hiệu xa vời mà thật sự đã tạo ra những lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng cho mọi hành trình di chuyển của hành khách Việt.

Định vị hãng hàng không 5 sao đáng tin cậy cho hành khách Việt

Không chỉ mở rộng mạng lưới đường bay, đặc biệt là tuyến Việt Nam - Dallas-Fort Worth kết nối hai trung tâm kinh tế lớn của châu Á và Bắc Mỹ, EVA Air còn liên tục nâng cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách Việt.

Trong thời đại "travel smart," trải nghiệm bay là một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và tinh thần. Mỗi hành trình không còn chỉ là chuyến đi kéo dài hàng chục giờ, mà trở thành một trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn, phục hồi năng lượng trước khi bắt đầu công việc, học tập hay hành trình khám phá mới.

EVA Air đáp ứng điều đó bằng chất lượng ổn định, danh tiếng toàn cầu và sự tin cậy được xây dựng qua hàng triệu chuyến bay. Hãng hàng không đến từ Đài Loan đã chứng minh rằng người Việt hoàn toàn có thể tận hưởng chất lượng 5 sao quốc tế với mức phí "xứng tầm", không cần phải đánh đổi sự thoải mái hay an toàn.