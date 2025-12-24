'Vỡ mộng' ôtô điện Trung Quốc 150 triệu, doanh nghiệp Việt 'quay xe' chơi lớn với 20.000 xe máy điện, 2.100 trạm sạc

Mẫu xe điện Wuling Hongguang Mini EV được TMT Motors lắp ráp tại nhà máy Hưng Yên

Theo tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 vừa được Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 217 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025 (doanh thu 4.165 tỷ đồng, lợi nhuận 297 tỷ đồng), các chỉ tiêu tài chính cho năm tới đã được điều chỉnh giảm để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Quy mô nhân sự dự kiến 2026 khoảng 1.450 người và mức thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch 2026 của TMT

Cơ cấu lại tỷ trọng mảng ô tô điện

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch mới là sự điều chỉnh chỉ tiêu đối với mảng ô tô điện. Mặc dù đã hoàn thiện nhà máy lắp ráp xe điện tại Hưng Yên với công suất thiết kế 30.000 xe/năm, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ thực tế hiện ghi nhận mức thấp hơn công suất thiết kế.

Trước thực tế này, một số kế hoạch mở rộng dải sản phẩm với đối tác liên doanh SGMW (Trung Quốc) như các phiên bản Wuling Mini EV Macaron 4 hay Wuling Hongguang EV hiện chưa được triển khai như dự kiến ban đầu. Trong kế hoạch năm 2026, TMT Motors đặt mục tiêu tiêu thụ 2.200 xe ô tô điện, tương ứng doanh thu khoảng 711 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng xe thương mại tiếp tục giữ vai trò đóng góp chính vào dòng tiền của doanh nghiệp với sản lượng mục tiêu 4.566 xe, dự kiến mang về 2.647 tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng sang xe máy điện và hạ tầng trạm sạc

Bên cạnh việc củng cố mảng xe thương mại, TMT Motors đang hướng tới việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm thông qua việc tham gia vào thị trường xe máy điện và hạ tầng năng lượng.

Trạm sạc xe máy điện TMT

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 20.000 xe máy điện trong năm 2026, với doanh thu dự kiến khoảng 294 tỷ đồng. Đây được xem là mảng kinh doanh mới đáng chú ý của TMT Motors trong năm tài chính tới.

Về hạ tầng, TMT Motors cũng công bố kế hoạch đầu tư và vận hành khoảng 2.100 trạm sạc trên toàn quốc. Hệ thống trạm sạc này được thiết kế để phục vụ đa dạng các loại phương tiện, từ ô tô điện, xe máy điện cho đến các dòng xe tải trung và nặng. Các trụ sạc dự kiến có dải công suất rộng từ 7 kW đến 750 kW, đáp ứng nhu cầu sạc tại các đô thị và trên các trục giao thông chính. Tuy nhiên, doanh thu cụ thể từ mảng dịch vụ trạm sạc chưa được hạch toán chi tiết trong kế hoạch kinh doanh này.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của Ô tô TMT (TMT) cho thấy sự khởi sắc với doanh thu đạt 1.620 tỷ đồng (giảm 3.3%) và lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với lỗ lũy kế cùng kỳ năm trước.