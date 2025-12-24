Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Vỡ mộng' ôtô điện Trung Quốc 150 triệu, doanh nghiệp Việt 'quay xe' chơi lớn với 20.000 xe máy điện, 2.100 trạm sạc

24-12-2025 - 15:15 PM | Doanh nghiệp

Trong bối cảnh mảng ô tô điện chưa đạt hiệu suất như kỳ vọng, TMT Motors đã điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng hơn, đồng thời xác định động lực tăng trưởng mới từ mảng xe máy điện và hạ tầng trạm sạc.

Mẫu xe điện Wuling Hongguang Mini EV được TMT Motors lắp ráp tại nhà máy Hưng Yên

Theo tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 vừa được Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 217 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025 (doanh thu 4.165 tỷ đồng, lợi nhuận 297 tỷ đồng), các chỉ tiêu tài chính cho năm tới đã được điều chỉnh giảm để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Quy mô nhân sự dự kiến 2026 khoảng 1.450 người và mức thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch 2026 của TMT

Cơ cấu lại tỷ trọng mảng ô tô điện

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch mới là sự điều chỉnh chỉ tiêu đối với mảng ô tô điện. Mặc dù đã hoàn thiện nhà máy lắp ráp xe điện tại Hưng Yên với công suất thiết kế 30.000 xe/năm, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ thực tế hiện ghi nhận mức thấp hơn công suất thiết kế.

Trước thực tế này, một số kế hoạch mở rộng dải sản phẩm với đối tác liên doanh SGMW (Trung Quốc) như các phiên bản Wuling Mini EV Macaron 4 hay Wuling Hongguang EV hiện chưa được triển khai như dự kiến ban đầu. Trong kế hoạch năm 2026, TMT Motors đặt mục tiêu tiêu thụ 2.200 xe ô tô điện, tương ứng doanh thu khoảng 711 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng xe thương mại tiếp tục giữ vai trò đóng góp chính vào dòng tiền của doanh nghiệp với sản lượng mục tiêu 4.566 xe, dự kiến mang về 2.647 tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng sang xe máy điện và hạ tầng trạm sạc

Bên cạnh việc củng cố mảng xe thương mại, TMT Motors đang hướng tới việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm thông qua việc tham gia vào thị trường xe máy điện và hạ tầng năng lượng.

Trạm sạc xe máy điện TMT

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 20.000 xe máy điện trong năm 2026, với doanh thu dự kiến khoảng 294 tỷ đồng. Đây được xem là mảng kinh doanh mới đáng chú ý của TMT Motors trong năm tài chính tới.

Về hạ tầng, TMT Motors cũng công bố kế hoạch đầu tư và vận hành khoảng 2.100 trạm sạc trên toàn quốc. Hệ thống trạm sạc này được thiết kế để phục vụ đa dạng các loại phương tiện, từ ô tô điện, xe máy điện cho đến các dòng xe tải trung và nặng. Các trụ sạc dự kiến có dải công suất rộng từ 7 kW đến 750 kW, đáp ứng nhu cầu sạc tại các đô thị và trên các trục giao thông chính. Tuy nhiên, doanh thu cụ thể từ mảng dịch vụ trạm sạc chưa được hạch toán chi tiết trong kế hoạch kinh doanh này.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của Ô tô TMT (TMT) cho thấy sự khởi sắc với doanh thu đạt 1.620 tỷ đồng (giảm 3.3%) và lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với lỗ lũy kế cùng kỳ năm trước.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng lên hơn 159 triệu đồng/lượng, Tập đoàn Việt chuyên đào kho báu lên kế hoạch khai thác hơn 900 kg vàng, gần 3.000 kg bạc, mục tiêu tổng doanh thu hơn 170.000 tỷ đồng

Giá vàng lên hơn 159 triệu đồng/lượng, Tập đoàn Việt chuyên đào kho báu lên kế hoạch khai thác hơn 900 kg vàng, gần 3.000 kg bạc, mục tiêu tổng doanh thu hơn 170.000 tỷ đồng Nổi bật

Shark Hưng lại dự báo giá vàng "trúng phóc", cảnh báo một điều quan trọng

Shark Hưng lại dự báo giá vàng "trúng phóc", cảnh báo một điều quan trọng Nổi bật

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

15:10 , 24/12/2025
Sau chuyển giao phần vốn Nhà nước về Bộ Công an, FPT Telecom họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Sau chuyển giao phần vốn Nhà nước về Bộ Công an, FPT Telecom họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

14:07 , 24/12/2025
Từ mức lỗ nghìn tỷ, một tổng công ty nhà nước đã "ngoi" lên mặt đất báo lãi gần 290 tỷ trong năm 2025

Từ mức lỗ nghìn tỷ, một tổng công ty nhà nước đã "ngoi" lên mặt đất báo lãi gần 290 tỷ trong năm 2025

13:46 , 24/12/2025
Phòng khám Da liễu Hà Nội kiên định mục tiêu chăm sóc da chuẩn Y khoa cho người Việt

Phòng khám Da liễu Hà Nội kiên định mục tiêu chăm sóc da chuẩn Y khoa cho người Việt

13:30 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên