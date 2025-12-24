Sau chuyển giao phần vốn Nhà nước về Bộ Công an, FPT Telecom họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Ngày 24/12, CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã CK: FOX) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đây là cuộc họp đầu tiên của FPT Telecom kể từ khi phần vốn Nhà nước chính thức được chuyển giao từ SCIC sang Bộ Công an vào ngày 11/11.﻿

﻿Chương trình họp tập trung về miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028.



Theo đó, FPT Telecom thống nhất bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT.

Trong đó có ông Nguyễn Trọng Trung – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex, đồng thời là Tổng giám đốc Gelex Electric sẽ tham gia HĐQT với vai trò cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn Cầu (GTEL), đơn vị trực thuộc Bộ Công an.



Ông Trung sinh năm 1982, tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Gelex Electric từ tháng 4/2020; gần 4 năm sau, đảm nhiệm thêm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex.



HĐQT FPT Telecom còn có thêm ông Võ Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (chi nhánh GTEL) và ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng giám đốc FPT Telecom.



Ở Ban Kiểm soát, đại hội thông qua việc bầu bà Lưu Nguyễn Kim Thoa, Trưởng ban Tài chính – Kế toán của GTEL, tham gia nhiệm kỳ 2023–2028.



Ngược lại, đại hội chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành, đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với ông Đỗ Xuân Phúc.

Đây đều là các đại diện phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý trước đây. Ba nhân sự đã nộp đơn từ nhiệm ngày 16/7/2025, thời điểm hoàn tất bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC sang Bộ Công an, với tỷ lệ nắm giữ 50,2%.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 4.929,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế tăng gần 25% lên 1.132 tỷ đồng. Theo văn bản giải trình, công ty cho biết kết quả tích cực này đến từ việc công ty tiếp tục nâng cao chất lượng đường truyền, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và tối ưu hoạt động tài chính.



Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 14.287 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.﻿

Thành lập tháng 1/1997, tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với sản phẩm Internet đầu tiên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, FPT Telecom hiện thuộc nhóm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông – Internet hàng đầu thị trường Việt Nam. ﻿