Từ mức lỗ nghìn tỷ, một tổng công ty nhà nước đã "ngoi" lên mặt đất báo lãi gần 290 tỷ trong năm 2025

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, năm qua, Vicem sản xuất 17,725 triệu tấn clinker, đạt 110,4% kế hoạch, tăng 11,3% so cùng kỳ, tổng sản lượng tiêu thụ gần 26 triệu tấn sản phẩm, đạt 104,2% kế hoạch năm, tăng 8,5% so với năm 2024, trong đó tiêu thụ trong nước 20,6 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 14% so với 2024.

Nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện, tổng doanh thu năm 2025 của Vicem đạt 28.848 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ) đạt hơn 287,3 tỷ đồng, tương đương 356% kế hoạch năm và cao hơn 1.581 tỷ đồng so với kết quả của năm trước (lỗ 1.294 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh này được đánh giá là tích cực trong bối cảnh ngành xi măng tiếp tục đối mặt tình trạng dư cung nghiêm trọng. Theo báo cáo, năm 2025, tổng công suất cung ứng xi măng của cả nước vào khoảng 125 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa chỉ đạt xấp xỉ 75 triệu tấn. Chênh lệch lớn giữa cung và cầu khiến cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt là áp lực giảm giá bán.

Không chỉ chịu tác động từ dư thừa nguồn cung, ngành xi măng còn gặp khó khi giá nhiều loại vật liệu đầu vào như cát, đá xây dựng tăng mạnh và nguồn cung hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công quy mô lớn như cao tốc Bắc – Nam phía Đông, sân bay Long Thành…, qua đó làm chậm nhu cầu tiêu thụ xi măng.

Ông Ngô Đức Lưu, quyền Tổng giám đốc Vicem.

Ông Ngô Đức Lưu, quyền Tổng giám đốc Vicem chia sẻ, Vicem chịu áp lực lớn bởi cung cầu xi măng mất cân đối, chi phí đầu vào tăng cao (giá điện tăng 4,8% từ tháng 5/2025...), nhưng ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Tổng công ty đã thực hiện loạt giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất (sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế), tiết kiệm chi phí đầu vào, đẩy mạnh tiêu thụ xi măng rời vào các dự án hạ tầng giao thông, xây dựng và các dự án trọng điểm quốc gia.

“Về khách quan, nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước năm 2025 ước tăng 12,8% so với năm ngoái, do Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, kích cầu trong nước, tạo động lực lớn cho các nhà sản xuất xi măng như Vicem”, ông Lưu nhấn mạnh.

Lũy kế giai đoạn 2021–2025, Vicem sản xuất khoảng 92,3 triệu tấn clinker, hoàn thành 98,4% kế hoạch 5 năm. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker đạt 129,3 triệu tấn, vượt nhẹ kế hoạch đề ra, trong đó tiêu thụ xi măng trong nước đạt 98,2 triệu tấn, tương ứng 100,7% kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn giai đoạn đạt 160.207 tỷ đồng, hoàn thành 98,2% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ) đạt 2.207 tỷ đồng, tương đương 206,9% mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021–2025.

Bước sang năm 2026, Vicem đặt kế hoạch sản xuất khoảng 19,746 triệu tấn clinker, tăng 11,4% so với thực hiện năm 2025, trên cơ sở năng lực sản xuất toàn hệ thống hiện đạt khoảng 22 triệu tấn clinker mỗi năm. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker dự kiến đạt hơn 27,71 triệu tấn, tăng 7,1%, trong đó sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 22,69 triệu tấn, tăng 9,3%.

Doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu xi măng trong nước năm tới sẽ tiếp tục cải thiện, nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt tại các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, qua đó hỗ trợ tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Trên cơ sở các chỉ tiêu về thị trường và sản lượng, Vicem đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt khoảng 500 tỷ đồng, chưa bao gồm yếu tố chênh lệch tỷ giá.

Trong giai đoạn 2026–2030, Vicem đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong nước bình quân khoảng 10% mỗi năm, đồng thời hướng tới nâng thị phần xi măng nội địa lên mức 28–30% vào năm 2030.