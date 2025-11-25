Vicem bán đấu giá cổ phần tại nhiều công ty con, công ty liên kết

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam (Vicem) dự kiến đấu giá bán cổ phần theo lô của Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch (Vicem Vận tải Hoàng Thạch) do Vicem sở hữu.

Theo đó, Vicem dự kiến bán đấu giá theo lô 33.545 cổ phần 33.545 cổ phần với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần; với giá khởi điểm 10.432.495.000 đồng/lô cổ phần.

Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào 10h30 ngày 23/12/2025.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Vicem, Vicem Vận tải Hoàng Thạch là công ty con do Vicem nắm 51,61% vốn.

Ảnh minh họa: Vicem

Ngoài Vicem Vận tải Hoàng Thạch, Vicem cũng đăng ký bán cổ phần tại nhiều công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, Vicem dự kiến bán 1.538.050 cổ phần Công ty CP Bao bì Hà Tiên (Bao bì Hà Tiên); 568.448 cổ phần Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch (Bao bì Hoàng Thạch) và 1.200.000 cổ phần Công ty CP Sông Đà 12.

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; giá khởi điểm cho các lô lần lượt là: 73.672.595.000 đồng/lô cổ phần; 43.145.203.200 đồng/lô cổ phần và 2.400.000.000 đồng/lô cổ phần. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong 2 ngày 22-23/12/2025.

3 doanh nghiệp này là công ty liên kết do Vicem lần lượt nắm giữ 38,45%, 27,76% và 24% vốn (theo BCTC hợp nhất quý II/2025).

Đây là động thái mới của Vicem thực hiện theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 528/QĐ-BXD ngày 11/6/2024.

HĐTV Vicem đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-VICEM ngày 14/8/2024 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại Vicem giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 1748/QĐ-VICEM ngày 25/10/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thoái vốn đầu tư của Vicem tại các đơn vị năm 2024 - 2025.

Trước đó, Cổng TTĐT Bộ Công an đăng tải, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang thụ lý điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can: Tạ Quang Bửu- nguyên thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem; Trần Bình Trọng- nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Phía Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.



