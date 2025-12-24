Shark Hưng lại dự báo giá vàng "trúng phóc", cảnh báo một điều quan trọng

Tháng 3/2025, chia sẻ trong một đoạn video hậu trường của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group cho biết, giá vàng có thể tiếp tục tăng và vượt mốc 100 triệu đồng/lượng trong thời gian tới.

Tháng 10/2025, Shark Hưng ﻿chia sẻ trong một video trên fanpage cá nhân và cho rằng vàng luôn luôn tăng, nhất là trong thời điểm cuối năm.

"3 tháng nữa là hết năm 2025 rồi nhưng mà giá vàng vẫn không ngừng tăng. Hiện nay là các quốc gia lớn trên thế giới đang liên tục chạy đua tích trữ vàng và kèm theo đó là các quỹ đầu tư, các cá nhân, người dân cũng tích trữ vàng rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đó là yếu tố tâm lý, bên cạnh các yếu tố khủng hoảng, lạm phát, tiền mất giá thì những lo sợ về các vấn đề như chiến tranh thương mại, kể cả chiến tranh quân sự làm cho vàng trở thành một nơi trú ẩn cho rất nhiều nhà đầu tư. Vì vậy tôi thấy rằng là vàng vẫn sẽ còn tiếp tục có cơ hội bứt phá", Shark Hưng dự báo.﻿

Trước đó, ông từng dự đoán giá vàng sẽ tăng mạnh vào năm 2024, và thực tế đã chứng minh khi vàng miếng SJC lập kỷ lục 92,4 triệu đồng/lượng vào tháng 5.

Đến ngày 24/12/2025, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới, chính thức vượt 4.500 USD/ounce, ở mức 4.518 USD/ounce. ﻿

Còn trong nước, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).﻿

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 153,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.



Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).



Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng lên mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.﻿