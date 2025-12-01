Câu nói “tiền đi tới đâu, mưa móc tới đó” thường để chỉ sự thịnh vượng mang lại. Nhưng với ông Nguyễn Đức Thụy, có thể nói chính xác hơn là: Tiền đi tới đâu, "màu cờ sắc áo" thay đổi tới đó.

Từ Xuân Thành đến ThaiGroup và cú niêm yết cửa sau với Thaiholdings

Hành trình thay đổi diện mạo của ông Thụy bắt đầu vào tháng 5/2015. Khi đó, Tập đoàn Xuân Thành - tiền thân là Tổ hợp xây dựng Bình Minh do cha ông sáng lập từ năm 1976 - đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn ThaiGroup. Cùng với cái tên mới, ThaiGroup khoác lên mình bộ nhận diện mới với màu vàng cam chủ đạo, mở đường cho tham vọng đa ngành từ xi măng, thủy điện đến bất động sản.

Sự "thay áo" này là tiền đề cho một nước đi tài chính táo bạo sau đó: Niêm yết cửa sau. Do ThaiGroup lỗ lũy kế không đủ điều kiện lên sàn, ông Thụy đã dùng Thaiholdings (THD) để thâu tóm ngược lại ThaiGroup. Trước đó, Thaigroup từng là công ty mẹ sở hữu 74% vốn Thaiholdings – một công ty có logo màu vàng tương tự - nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn.

Cổ phiếu THD lần đầu niêm yết trên sàn vào ngày 19/6/2020 và chốt phiên ở mức 4.200 đồng/ cổ phiếu. Sau 7 tháng, đến đầu năm 2021, THD ghi nhận mức tăng phi mã gần 30 lần.

Tháng 6/2022, ông Thụy thoái vốn tại Thaiholdings để tập trung hoàn toàn cho lĩnh vực ngân hàng

LPBank: Cuộc "cách mạng" Lộc Phát và kỷ lục lợi nhuận

Dấu ấn đậm nét nhất của triết lý "thay tên đổi vận" phải kể đến LPBank. Kể từ khi ông Thụy tham gia HĐQT năm 2021 và nắm quyền Chủ tịch vào cuối năm 2022, ngân hàng này đã trải qua cuộc lột xác toàn diện chưa từng có.

Tháng 5/2023, LienVietPostBank chính thức đổi nhận diện thương hiệu thành LPBank, bỏ đi yếu tố "Bưu điện". Điểm đáng chú ý nhất là logo mới đã chuyển sang tông màu Vàng và Nâu đất - những gam màu đặc trưng gợi nhớ đến ThaiGroup. Đến tháng 7/2024, ngân hàng tiếp tục đổi tên thương mại thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, mang ý nghĩa may mắn và phát triển.

Sự thay đổi về "áo" đi kèm với sự thăng hoa về tài chính. Dưới thời ông Thụy, LPBank liên tiếp phá đỉnh lợi nhuận. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Cổ phiếu LPB cũng trở thành "siêu cổ phiếu" khi tăng gấp 4 lần chỉ trong 3 năm.

HAGL và Hưng Thịnh: Dòng vốn "bơm máu", đổi logo

Không chỉ tái cấu trúc "con đẻ", dòng tiền của ông Thụy (thông qua LPBank) còn lan tỏa sang các đối tác đang gặp khó khăn, kéo theo những thay đổi nhận diện đầy thú vị.

Với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cái bắt tay chiến lược với LPBank vào tháng 10/2023 đã tạo ra một sự kiện: Cùng với viêc hai bên ký hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng, lần đầu tiên sau 30 năm thành lập, HAGL thay đổi logo vào tháng 4/2024 với màu sắc vàng - nâu đất - trắng, tương đồng với màu nhận diện của LPBank. Thậm chí, tên CLB bóng đá và Học viện cũng được gắn thêm chữ LPBank.

Nhóm cổ đông liên quan đến ThaiGroup và Chứng khoán LPBank (LPBS) cũng tham gia đợt phát hành riêng lẻ, nắm giữ 8,47% vốn và trở thành cổ đông lớn của HAGL vào tháng 5 năm đó.

Dù mối "lương duyên" này kết thúc chóng vánh ngay trong năm 2024 và HAGL năm nay quay lại logo cũ, nhưng không thể phủ nhận dòng vốn tín dụng cam kết thời điểm đó đã giúp HAGL có thêm niềm tin để tái cơ cấu nợ và tập trung vào nông nghiệp – Điều khiến bầu Đức gọi ông Nguyễn Đức Thụy là 1 trong 3 ân nhân của mình.

Với Tập đoàn Hưng Thịnh, sự xuất hiện của dòng tiền từ LPBank mang tính chất "cứu sinh" rõ rệt. Tháng 10/2023, LPBank ký gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Hưng Thịnh, giúp tháo gỡ nút thắt vốn cho hàng loạt dự án trọng điểm.

Cụ thể hóa dòng tiền này, Hưng Thịnh Incons được cấp hạn mức 1.000 tỷ đồng để triển khai thi công để thi công các dự án như MerryLand Quy Nhơn và Vũng Tàu Pearl. Nhờ dòng tài chính này, "sức khỏe" của nhóm Hưng Thịnh đã hồi phục.

Hưng Thịnh Land từ chỗ lỗ 4.000 tỷ đã bắt đầu báo lãi trở lại 15 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Đáng chú ý, Hưng Thịnh cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới vào tháng 7/2024 với màu vàng cam – nâu đất quen thuộc.

Tháng 12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy lại có một thương vụ mới, rời ghế Chủ tịch LPBank để đảm nhận vai trò Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đây là ngân hàng đang ở giai đoạn cuối của đề án tái cơ cấu kéo dài một thập kỷ.