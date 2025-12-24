Đưa gốm Việt vươn ra biển lớn bằng tư duy thời đại mới của CEO Bát Tràng Museum

Kế thừa luôn song hành với phát triển

Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống chưa bao giờ tồn tại như những thực thể bất biến. Từ kiến trúc, mỹ thuật đến các ngành nghề thủ công, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nối và thích nghi với bối cảnh xã hội mới. Nghệ thuật gốm sứ cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Khi đời sống thay đổi, nhu cầu thẩm mỹ, công năng và cách con người tương tác với sản phẩm văn hóa cũng thay đổi theo. Vì vậy, thách thức của thế hệ kế nhiệm không còn là chứng minh tay nghề hay chất lượng, mà là tìm cách để tinh hoa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại một cách tự nhiên và thuyết phục. Đây cũng chính là tinh thần mà tập 6 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung muốn nhấn mạnh: giữ gìn di sản không phải là đóng khung quá khứ, mà là mở đường để di sản sống được trong hiện tại.

Người trẻ và truyền thống Việt

Trong Voices of Galaxy tập 6, Vũ Khánh Tùng - CEO Bát Tràng Museum xuất hiện như một người kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Với anh, gốm không chỉ là những sản phẩm tinh xảo, mà là một hệ ngôn ngữ văn hóa có thể tiếp tục được giải nghĩa và sáng tạo theo cách của thời đại.

Đáng chú ý, tập phim không kể câu chuyện đổi mới như nỗ lực cá nhân, mà đặt cộng đồng nghệ nhân vào trung tâm. Những người thợ lành nghề cùng tham gia vào hành trình nhìn lại các họa tiết, hình khối quen thuộc, đặt câu hỏi về ý nghĩa, nguồn gốc và khả năng ứng dụng trong những bối cảnh mới của đời sống. Từ góc nhìn đó, "kế thừa" trở thành một quá trình sáng tạo có trách nhiệm, nơi người trẻ giữ vai trò dẫn dắt, kết nối tri thức truyền đời với nhu cầu đương đại.

Điểm nhấn của tập phim nằm ở cách công nghệ được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu và sáng tạo. Trong mạch kể của Voices of Galaxy, Google Gemini được dùng để trợ giúp tra cứu và hệ thống hóa tri thức về họa tiết cổ, biểu tượng và ngữ nghĩa văn hóa, giúp nhóm hiểu sâu hơn về những gì họ đang kế thừa trước khi thử nghiệm các hướng biến tấu mới.

Gemini Live được tích hợp trên Galaxy Z Fold7 hỗ trợ người dùng mở rộng ý tưởng

Với lợi thế màn hình lớn và khả năng đa nhiệm của Samsung Galaxy Z Fold7, quá trình làm việc trở nên linh hoạt hơn khi người dùng có thể đồng thời quan sát tư liệu, đối chiếu họa tiết, ghi chú ý tưởng và trao đổi trong nhóm ngay trên một thiết bị di động. Theo cách đó, AI đóng vai trò như "trợ lý tri thức", giúp rút ngắn khoảng cách giữa hiểu biết truyền thống và nhu cầu đổi mới trong thời đại số, để từ đó con người đưa ra quyết định sáng tạo một cách thông tuệ.

Công nghệ phục vụ cộng đồng và tương lai giá trị Việt

Câu chuyện tại Bát Tràng trong Voices of Galaxy cho thấy một xu hướng rộng hơn: tinh thần "kế thừa và phát triển" đang xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống Việt Nam. Ở mỗi lĩnh vực, công nghệ có thể trở thành chất xúc tác giúp thu hẹp khoảng cách giữa cái cũ và cái mới, hỗ trợ con người cải tiến quy trình, mở rộng cách tiếp cận và tạo ra những giá trị phù hợp hơn với hiện tại và tương lai.

Người trẻ kết nối truyền thống và hiện đại bằng cách mở rộng góc nhìn

Từ góc nhìn được gợi mở trong tập phim, có thể thấy rằng sự kết hợp giữa người trẻ, cộng đồng di sản và công nghệ đang mở ra hướng đi đáng chú ý cho việc phát huy giá trị truyền thống Việt Nam. Khi di sản được tiếp cận bằng tư duy phát triển, nó không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành nguồn lực văn hóa cho hiện tại và tương lai. AI không phải là "điểm nhấn để gây ấn tượng", mà là công cụ hỗ trợ cộng đồng hiểu sâu hơn về di sản, từ đó sáng tạo những hình thái phù hợp với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc. Chính con người, với ý thức kế thừa và trách nhiệm sáng tạo, mới là yếu tố quyết định để tinh hoa truyền thống tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa và hòa nhịp cùng thời đại số.

Tiếp nối câu chuyện ‘Tôn vinh giá trị Việt’ truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy.

Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình ‘vươn mình’ theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu.

Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam.