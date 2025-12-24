Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Pháp luật không bắt buộc thưởng Tết nhưng nếu đã thỏa thuận, doanh nghiệp phải chi trả và tiền thưởng được tính vào thu nhập chịu thuế.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng là khoản tiền, tài sản hoặc hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào: Kết quả sản xuất – kinh doanh; Mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Pháp luật quy định về thưởng Tết 

Quy chế thưởng do doanh nghiệp quyết định và phải được công bố công khai tại nơi làm việc, sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động (nếu có).

Như vậy, pháp luật không đặt ra nghĩa vụ bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải chi trả thưởng Tết, nhưng nếu có thỏa thuận, doanh nghiệp phải chi trả và tiền thưởng được tính vào thu nhập chịu thuế

Tuy nhiên, doanh nghiệp bắt buộc phải chi thưởng Tết trong trường hợp: Quy chế thưởng của doanh nghiệp có quy định thưởng Tết; Hợp đồng lao động có thỏa thuận về thưởng Tết; Thỏa ước lao động tập thể có nội dung thưởng Tết.

Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện đúng cam kết, căn cứ vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 

Thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? 

Theo điểm e, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, tiền thưởng Tết do doanh nghiệp chi trả là khoản thu nhập chịu thuế, được cộng vào thu nhập khi quyết toán thuế theo quy định.

Chỉ một số khoản thưởng đặc thù được miễn thuế, gồm: Tiền thưởng gắn với các danh hiệu thi đua do Nhà nước phong tặng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Bằng khen, Giấy khen theo Luật Thi đua, Khen thưởng.

Tiền thưởng Tết do doanh nghiệp chi trả không thuộc diện miễn trừ này.

Tóm lại:

DN không bắt buộc phải thưởng Tết nếu không có thỏa thuận;

Có thỏa thuận thì phải chi thưởng đúng cam kết;

Tiền thưởng Tết phải chịu thuế thu nhập cá nhân;

Chỉ một số khoản thưởng do Nhà nước khen thưởng mới được miễn thuế.


Theo Huỳnh Như

Người Lao động

thưởng tết

