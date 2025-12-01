Đại gia Thái 'cắt lỗ' đau đớn sau 10 năm mua Nguyễn Kim: Bị 'đại gia Việt' Điện Máy Xanh, FPT Shop ép nghẹt thở

Ngày 23/12/2025, Central Retail (CRC) công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ vốn tại đơn vị sở hữu Nguyễn Kim cho PICO Holdings với giá 36 triệu USD (1.137 triệu Baht).

Tập đoàn dự kiến hạch toán khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản một lần và phi tiền mặt khoảng 5.900 triệu Baht (187 triệu USD) vào quý 4/2025. Giám đốc Tài chính Panet Mahankanurak khẳng định khoản mục này không ảnh hưởng đến dòng tiền hay khả năng chi trả cổ tức của tập đoàn.

Sau 10 năm rót hơn 200 triệu USD thâu tóm, mức giá thoái vốn chỉ bằng 1/6 khoản đầu tư ban đầu phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường Việt Nam. Central Retail cho biết sẽ dồn lực vào hai mảng cốt lõi hiệu quả hơn là Thực phẩm và Bất động sản.

Bức tranh tài chính: Doanh thu giảm, thị phần thu hẹp

Dữ liệu từ Thuyết minh Báo cáo tài chính (Notes to Financial Statements) của Central Retail Corporation (CRC) ghi nhận kết quả kinh doanh của mảng điện máy tại Việt Nam, là một trong những yếu tố chính dẫn đến quyết định thoái vốn này.

Cụ thể, tại mục báo cáo bộ phận, doanh thu mảng Điện máy tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 4.747 triệu Baht. Tuy nhiên, sang đến 9 tháng đầu năm 2025, con số này giảm xuống còn 3.880 triệu Baht.

Như vậy, mức sụt giảm thực tế được ghi nhận là 18,3%, tương đương mức giảm gần 900 triệu Baht doanh thu trong 9 tháng . Đây là mức suy giảm đáng kể, cho thấy thách thức mà Nguyễn Kim đang đối mặt: vừa suy giảm doanh số tại thị trường Việt Nam, vừa chịu tác động do biến động tỷ giá khi quy đổi lợi nhuận về cho tập đoàn mẹ.

Nếu quay ngược thời gian về năm 2015 – thời điểm người Thái bắt đầu rót vốn, Nguyễn Kim là "ngôi sao sáng nhất" trong ngành với 21 trung tâm lớn, doanh thu khoảng 8.778 tỷ đồng; gần gấp đôi doanh thu 4.400 tỷ đồng của Điện Máy Xanh với 69 cửa hàng.

Thế nhưng đến năm 2025, gió đã đổi chiều hoàn toàn. Từ vị thế người dẫn đầu, sau một thập kỷ, Nguyễn Kim đã bị Điện Máy Xanh bỏ xa với khoảng cách mênh mông.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 của Nguyễn Kim ước đạt khoảng 3.282 tỷ đồng (tỷ giá tham chiếu 1 THB = 845,75 VND). Trong khi đó, chuỗi Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu lên tới 50.365 tỷ đồng, gấp 15 lần doanh thu Nguyễn Kim. Ở nhóm dẫn đầu khác, chuỗi bán lẻ công nghệ, điện máy và đồ gia dụng FPT Shop cũng ghi nhận doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 11.551 tỷ đồng.

Trong các báo cáo giải trình kết quả kinh doanh gần đây, đại diện Central Retail đã đề cập đến "sự cạnh tranh gay gắt" (fierce competition) tại thị trường Việt Nam là một trong những thách thức lớn. Ông Yol Phokasub, Giám đốc điều hành của CRC, cũng từng nhấn mạnh bối cảnh sức mua suy yếu và áp lực từ các đối thủ nội địa buộc doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong các chiến lược mở rộng.

Về mặt quy mô mạng lưới, mô hình đại siêu thị của Nguyễn Kim kém linh hoạt trong việc mở rộng độ phủ. Tính đến cuối năm 2024, chuỗi này chỉ còn duy trì 49 cửa hàng sau khi đóng cửa các điểm bán không hiệu quả. Con số này khá khiêm tốn khi đặt cạnh mạng lưới hơn 2000 của Điện Máy Xanh. Sự chênh lệch quá lớn về điểm tiếp xúc khách hàng khiến Nguyễn Kim hoàn toàn lép vế trong việc tiếp cận người tiêu dùng phổ thông tại các khu vực dân cư.

Bên cạnh áp lực từ kênh bán lẻ vật lý, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của chuỗi. Báo cáo thị trường thương mại điện tử năm 2024 của Metric ghi nhận doanh thu ngành hàng điện tử trên các nền tảng trực tuyến tăng trưởng tới 41%. Việc người tiêu dùng chuyển dịch sang mua sắm online đã tạo ra áp lực kép lên các chuỗi bán lẻ truyền thống vốn chịu chi phí mặt bằng lớn như Nguyễn Kim.

Quyết định bán Nguyễn Kim nằm trong chiến lược tái cấu trúc tổng thể của Central Retail nhằm tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền. Tương tự như động thái thông qua nghị quyết bán chuỗi bách hóa Rinascente tại Ý với giá 250 triệu Euro, việc thoái vốn khỏi mảng điện máy tại Việt Nam giúp tập đoàn thu hồi nguồn vốn để tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi đang tăng trưởng dương.