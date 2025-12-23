Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rót hơn 200 triệu USD mua Nguyễn Kim, đại gia Thái "cắt lỗ" cho DN Việt với giá chỉ bằng 1/6

23-12-2025 - 15:34 PM | Doanh nghiệp

Rót hơn 200 triệu USD mua Nguyễn Kim, đại gia Thái "cắt lỗ" cho DN Việt với giá chỉ bằng 1/6

Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) vừa công bố quyết định chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh điện máy tại Việt Nam cho đối tác nội địa là PICO Holdings nhằm tập trung nguồn lực vào mảng Thực phẩm và Bất động sản.

Ngày 23/12/2025, Tập đoàn Central Retail (CRC) đã chính thức ký kết Hợp đồng Mua bán Cổ phần với Công ty Cổ phần PICO Holdings để thoái toàn bộ vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp Mới NKT.

NKT được biết đến là công ty mẹ nắm giữ toàn bộ hoạt động kinh doanh bán lẻ điện máy dưới thương hiệu Nguyễn Kim tại Việt Nam. Giao dịch này bao gồm cả NKT và các công ty con do NKT sở hữu 100%. Theo công bố, giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value) của thương vụ này được xác định ở mức 36 triệu USD, tương đương khoảng 1.137 triệu Baht.

Liên quan đến thương vụ này, Central Retail dự kiến sẽ hạch toán một khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản một lần và phi tiền mặt trị giá khoảng 5.900 triệu Baht (khoảng 187 triệu USD) vào báo cáo tài chính quý 4 năm 2025.

Tuy nhiên, ông Panet Mahankanurak, Giám đốc Tài chính của Central Retail, khẳng định rằng tình hình tài chính của tập đoàn vẫn duy trì được sự vững mạnh. Khoản suy giảm giá trị này sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực đáng kể nào đến hoạt động kinh doanh, tài sản, các điều kiện tài chính cũng như việc chi trả cổ tức của tập đoàn.

Đại diện tập đoàn nhấn mạnh, việc thoái vốn khỏi Nguyễn Kim nằm trong chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư tại thị trường Việt Nam. Cụ thể:

Tái phân bổ nguồn lực: Tập trung nguồn lực để tăng hiệu quả vận hành và thúc đẩy mở rộng kinh doanh.

Tập trung vào mảng cốt lõi: Nâng cao tỷ suất lợi nhuận cho hai lĩnh vực then chốt là Thực phẩm (Food) và Bất động sản (Property) tại Việt Nam.

Thương vụ sẽ chính thức hoàn tất sau khi các bên đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết trong hợp đồng. Các điều kiện này bao gồm việc nhận được sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các đối tác kinh doanh, cũng như đảm bảo không có bất kỳ tác động bất lợi nghiêm trọng nào xảy ra.

Central Retail cũng cho biết, khi kết hợp với các giao dịch thoái vốn tài sản khác trong vòng 6 tháng qua, quy mô của thương vụ này không thuộc diện phải báo cáo theo quy định về giao dịch tài sản đáng chú ý của Ủy ban Giám sát Thị trường Vốn Thái Lan và cũng không được xem là một giao dịch với bên liên quan.

Sau thương vụ này, hai hệ thống bán lẻ Pico và Nguyễn Kim sẽ về chung một nhà.

Trước đây, NKT là đơn vị sở hữu 100% cổ phần của CTCP Thương mại Nguyễn Kim. Năm 2015, Power Buy đã mua lại 49% cổ phần của NKT, tương đương gần một nửa quyền sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim trong một thương vụ hợp tác quan trọng giữa nhà bán lẻ Thái Lan và doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là giao dịch từng thu hút sự chú ý lớn của giới kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Đến năm 2019, các công ty liên quan đến Central Group tiếp tục mua lại 51% cổ phần còn lại của NKT, qua đó sở hữu 100% Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim. Các kết quả kinh doanh của chuỗi điện máy Nguyễn Kim được hợp nhất trên báo cáo tài chính của Central Retail Corp, công ty con thuộc Central Group. Như vậy, từ 2019 đến nay, Nguyễn Kim vận hành như một thành viên của tập đoàn bán lẻ Thái Lan.﻿

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2025: Mega Market tụt 2 hạng, Digiworld, Pico rời top

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán ra gần 1 tấn vàng trong năm 2025, một doanh nghiệp Việt báo lãi tăng vọt lên 2.399 tỷ bất chấp thiên tai

Bán ra gần 1 tấn vàng trong năm 2025, một doanh nghiệp Việt báo lãi tăng vọt lên 2.399 tỷ bất chấp thiên tai Nổi bật

Cổ phiếu F88 sắp không còn giá 1 triệu đồng

Cổ phiếu F88 sắp không còn giá 1 triệu đồng Nổi bật

Một công ty ngành dược chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

Một công ty ngành dược chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

15:07 , 23/12/2025
Nhựa Tiền Phong sắp chi gần 257 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2025

Nhựa Tiền Phong sắp chi gần 257 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2025

14:58 , 23/12/2025
Tỷ phú Trần Đình Long đón thêm tin vui từ nước Úc

Tỷ phú Trần Đình Long đón thêm tin vui từ nước Úc

14:00 , 23/12/2025
Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour

Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour

13:30 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên