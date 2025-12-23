Một công ty ngành dược chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

CTCP Traphaco (mã CK: TRA) vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt, với ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 05/01/2026 và ngày giao dịch không hưởng quyền 02/01/2026.



Theo thông báo, tỷ lệ chi trả là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Traphaco dự kiến chi ra khoảng 82,9 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian chi trả dự kiến bắt đầu từ 28/01/2026.



Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua mức cổ tức tối thiểu 30% cho cả năm. Như vậy, sau đợt tạm ứng nói trên, cổ đông TRA còn có thể nhận thêm ít nhất một đợt cổ tức nữa trong thời gian tới.



Về cơ cấu sở hữu, SCIC – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước hiện là cổ đông lớn nhất tại Traphaco, nắm giữ 35,67% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, SCIC dự kiến thu về gần 30 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức lần này.

Ba cổ đông lớn khác đều là tổ chức nước ngoài gồm Magbi Fun Limited (25%), Super Delta Pte. Ltd (15,12%) và Access S.A., SICAV-SIF – Asia Top Picks (5%). Số tiền cổ tức mà các doanh nghiệp này được nhận lần lượt ước tính khoảng 20,8 tỷ đồng, 12,5 tỷ đồng và 4,15 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp thường duy trì mức chi trả cổ tức khoảng 40%. ﻿

CTCP TRAPHACO tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972.

Trong 9 tháng đầu năm, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.935 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 200,8 tỷ đồng, tăng 14%. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 76% kế hoạch doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.



Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/12 cổ phiếu TRA có giá 74.200 đồng/cp.