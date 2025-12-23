Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỷ phú Trần Đình Long đón thêm tin vui từ nước Úc

23-12-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) vừa ra quyết định chấm dứt điều tra đối với Thép Hòa Phát Hải Dương. Theo đó, sản phẩm thép cốt bê tông của Tập đoàn xuất khẩu sang thị trường này sẽ không bị áp thuế chống bán phá giá.

Ngày 16/12/2025, ADC đã ban hành thông báo kết luận vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với thép cốt bê tông (rebar) nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Việt Nam. Qua quá trình thẩm tra kỹ lưỡng, ADC xác định biên độ bán phá giá của thép Hòa Phát là dưới 2%.

Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mức biên độ này không đủ cơ sở để xem là bán phá giá. Do đó, phía Úc quyết định khép lại vụ việc mà không áp dụng bất kỳ biện pháp thuế quan nào đối với sản phẩm thép của Tập đoàn Hòa Phát. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn cho thép Hòa Phát khi xuất khẩu sang thị trường rộng lớn này.

Kết quả trên là nhờ hệ thống kế toán của Hòa Phát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu tham chiếu đầy đủ và chính xác, dễ dàng giải trình, phối hợp cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Phán quyết trên của ADC đã khẳng định sự tuân thủ nghiêm túc các quy định thương mại quốc tế của Hòa Phát trong quá trình sản xuất và xuất khẩu.

Năm 2025, Hòa Phát liên tiếp thành công trong các các vụ kiện chống bán phá giá trên thị trường quốc tế. Vào đầu tháng 12/2025, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) công bố thép dây Hòa Phát chịu mức thuế chống bán phá giá 5,7%, thậm chí bằng 0% trong trường hợp giá bán thép dây mạ kẽm xuất khẩu sang Canada cao hơn hoặc bằng giá trị thông thường. Trước đó, EU và Ấn Độ cũng quyết định không áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng của Tập đoàn.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là thép HRC và thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.﻿

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều ngày 23/12, cổ phiếu HPG vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó là 26.900 đồng/cp.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) sắp xây khu công nghiệp hơn 2.800 tỷ ở tỉnh Hưng Yên

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

