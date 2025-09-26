Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2025: Mega Market tụt 2 hạng, Digiworld, Pico rời top

Ngày 26/9/2025, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2025.

Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 8-9/2025.

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2025 - Nhóm Siêu thị tổng hợp không có nhiều biến động, dẫn đầu vẫn là Central Retail, Saigon Co.op, Wincommerce. So với bảng xếp hạng năm ngoái, Mega Market đã tụt từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 6 đứng sau Aeon và Lotte Mart.

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2025 – Nhóm Điện máy, điện lạnh, thiết bị số vẫn là Thế giới di động, FPT Retail, Viettel Store dẫn đầu. Digiworld đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng năm ngoái năm nay đã không còn lọt top 10, Pico đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng năm 2024 cũng rời top. Những cái tên mới xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay là Cellphone S (vị trí thứ 6) và Di động Việt (vị trí thứ 10).

Theo báo cáo, ﻿phản ánh nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế, sau năm 2024 khả quan, nửa đầu năm 2025, ngành bán lẻ Việt Nam ghi nhận đà phục hồi ổn định dù vẫn có sự phân hóa giữa các mảng kinh doanh.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy tiêu dùng cuối cùng nửa đầu năm 2025 tăng 7,95% so với cùng kỳ (so với 5,78% của 6 tháng đầu năm 2024), đóng góp tới 84,2% vào tăng trưởng GDP - khẳng định vai trò dẫn dắt của tiêu dùng nội địa trong bối cảnh xuất khẩu và đầu tư chịu sức ép thuế quan và căng thẳng thương mại.

Tính chung 8 tháng đầu 2025, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.495,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng ghi nhận gần hai phần ba số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đầu ngành ghi nhận lợi nhuận ấn tượng nhờ bắt đúng nhu cầu thị trường và đi sớm với các quyết sách nhằm định hình lại cuộc chơi.

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ, dù còn nhiều ẩn số song nhìn chung, phục hồi là xu hướng chủ đạo trong năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ sự cộng hưởng của hai yếu tố: nỗ lực tái cấu trúc chiến lược từ bên trong doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ từ môi trường vĩ mô.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi không đồng đều, mà thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc bán lẻ và từng nhóm doanh nghiệp, tùy thuộc vào danh mục sản phẩm, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng, nhạy bén trước những thay đổi.

Bên cạnh những điểm sáng, khảo sát của Vietnam Report cũng cho thấy năm 2025 còn tiềm ẩn nhiều khó khăn đối với tăng trưởng của doanh nghiệp bán lẻ, trong đó nổi bật là (1) Biến động thuế quan và dòng chảy thương mại quốc tế, (2) Biến động tỷ giá và (3) Áp lực chi phí vận hành - những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ, tạo thành vòng xoáy tác động đa chiều lên hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thuế quan gia tăng, chi phí nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm, đặc biệt với nhóm hàng lâu bền và cao cấp phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nước ngoài cũng có rủi ro biến động theo. Ngoài ra, các doanh nghiệp bán lẻ còn đối mặt với gánh nặng chi phí vận hành từ tiền thuê mặt bằng, logistics, nhân sự đến chi phí marketing ở mức cao.

Đặc biệt, các kênh bán hàng trực tuyến – vốn đang đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược bán lẻ hiện đại – cũng trở thành nguồn phát sinh chi phí mới khi các sàn thương mại điện tử đã tăng phí giao dịch, hoa hồng và chi phí quảng cáo. Do đó, đặt ra bài toán tối ưu hóa kênh bán và chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp.

Nhìn chung, thị trường bán lẻ Việt Nam đang ngày càng sôi động với các doanh nghiệp tăng tốc triển khai chiến lược giành lấy thị phần trong một thị trường nội địa trị giá hàng trăm tỷ USD.