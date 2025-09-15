Wincommerce tăng tốc, Bách Hóa Xanh chậm lại: 2 ông lớn bán lẻ đang chạy đua gia tăng ảnh hưởng tại khu vực miền Trung

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng sôi động, cuộc đua mở rộng thị phần giữa 2 chuỗi siêu thị có quy mô lớn nhất Việt Nam là Wincommerce (WCM) thuộc Masan Group và Bách Hóa Xanh (BHX) của Thế giới Di động cũng đang diễn ra khá hấp dẫn. Kể từ đầu năm 2025, cả 2 chuỗi đều có động thái mạnh mẽ để mở rộng hệ thống, song song với đó là tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt được ở mức cao.

Đà tăng trưởng của WCM đang ngày càng tích cực qua các quý. Quý I/2025, doanh thu đạt 8.785 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2024. Sang quý II, con số này vọt lên 9.130 tỷ đồng, với mức tăng 16,4%. Đặc biệt, hai tháng đầu quý III chứng kiến bước nhảy vọt: tháng 7 đạt 3.486 tỷ đồng (tăng 23%) và tháng 8 tiếp tục tăng với 24,2% lên 3.573 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu WCM cán mốc 25.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, vượt xa kỳ vọng kế hoạch năm (8-12%).

Masan cho biết sự bứt phá này đến từ chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng hiệu quả. Trong 8 tháng, WCM đã khai trương 415 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 4.243 điểm bán trên toàn quốc. Tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (LFL) đạt 12% trong tháng 8, cho thấy hiệu quả vận hành ngày càng cải thiện.

Với đà hiện tại, WCM có thể hoàn thành kế hoạch 400-700 cửa hàng mới năm 2025, đồng thời vượt mục tiêu doanh thu. Động thái tăng trưởng nhanh trong những tháng gần đây không chỉ củng cố vị thế của WCM mà còn tạo áp lực đáng kể lên đối thủ trực tiếp Bách Hóa Xanh.

Sau khi tăng trưởng rất ấn tượng trong những tháng đầu năm, BHX đang có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại: Quý I/2025, BHX đạt doanh thu 11.000 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang quý II, mức tăng giảm xuống còn 12,6% với 11.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, tháng 6 chỉ tăng trưởng 3% trước khi phục hồi lên 8,3% trong tháng 7.

Nhờ giai đoạn tăng tốc đầu năm, lũy kế 7 tháng, doanh thu của BHX vẫn tăng 15% lên 26.500 tỷ đồng. Hiện chuỗi bán lẻ này chưa công bố số liệu tháng 8.

Về quy mô cửa hàng, BHX mở mới 434 điểm từ đầu năm, nâng tổng số lên 2.204, nhưng tốc độ mở rộng đã chậm lại với chỉ 20 cửa hàng trong hai tháng đầu quý III, so với 232 (quý I) và 182 (quý II) trước đó. Nửa cuối năm, bên cạnh việc duy trì hiệu quả vận hành, chuỗi sẽ tiếp tục mở rộng chọn lọc tại các tỉnh thành đã có sự hiện diện của cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Trong xu hướng Nam tiến của WCM và Bắc tiến của BHX, cả 2 bên đều đang đầu tư mạnh mẽ để gia tăng ảnh hưởng tại thị trường miền Trung. 55% số cửa hàng mới của BHX ở khu vực này, còn WCM cũng mở mới 194 cửa hàng tại đây.

Hiện tại, WCM tập trung tối ưu hóa cửa hàng hiện hữu và mở rộng nông thôn - khu vực tiềm năng lớn - trong khi BHX đang điều chỉnh chi phí sau giai đoạn mở rộng ồ ạt, chịu ảnh hưởng từ thời tiết mưa nhiều. Còn BHX vẫn giữ lợi thế về doanh thu trung bình cửa hàng nhờ mô hình tiện lợi gần gũi.