Cận cảnh tòa nhà 28 tầng “trơ khung” mặt phố Láng Hạ vừa về tay KBC

23-12-2025 - 16:02 PM | Doanh nghiệp

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – СТСР (KBC) vừa thâu tóm chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ - chủ đầu tư tòa nhà 28 tầng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - СТСР (mã: KBC, sàn HoSE) công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E.

Theo đó, sau giao dịch, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam đã trở thành công ty con của KBС.

Công ty TNHH Logistics A&E được thành lập năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 1 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này tăng vốn mạnh lên 965 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ba cá nhân. Hiện ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân (SN 1996) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam được thành lập cuối năm 2023 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Một thời gian sau, công ty nâng mạnh vốn lên 945 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, theo các dữ liệu công khai, ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân cũng có mối liên hệ mật thiết với CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng. Một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và resort có trụ sở tại Khu du lịch cáp treo, Đồi Robin TP Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này cũng có nhiều mối liên hệ với ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC.

Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam là cổ đông sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ (Đầu tư Láng Hạ). Do đó, Đầu tư Láng Hạ trở thành công ty con gián tiếp do KBC nắm quyền kiểm soát.

Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và Văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội). dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng được cấp phép và khởi công xây dựng năm 2011 với quy mô 28 tầng + 2 tầng kỹ thuật + 1 tầng áp mái + 4 tầng hầm.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ được UBND TP Hà Nội cho thuê 3.916 m2 theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 và Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình cũ nay là phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA495943 ngày 20/01/2010.

Ngày 02/3/2011, Công ty được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 17/GP/SXD. Tuy vậy, sau khi xây dựng phần thô đến tầng 28 thì dự án tạm dừng.

Cụ thể, ngày 8/7/2021, Công an quận Ba Đình có quyết định về việc đình chỉ hoạt động đối với công trình Trung tâm thương mại và Văn phòng tại địa chỉ số 1A, 1C, 1D Láng Hạ; ngày 12/7/2021, Công an quận Ba Đình tiếp tục có văn bản đôn đốc thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ nghiêm túc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục các tồn tại về PCCC.

Một số hình ảnh dự án tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Nguồn: Int

Theo Lê Sáng

markettimes.vn

