Cổ phiếu VIC vừa phá đỉnh lịch sử, tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động thành công 325 triệu USD vốn ngoại

Theo văn bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/12/2025, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu quốc tế mang mã số VICD2328002. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 16/12/2025 thông qua phương thức phát hành qua đại lý.

Về quy mô, Vingroup đã phát hành thành công 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt huy động vốn này đạt mức 325 triệu USD. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, với ngày đáo hạn được xác định là 16/12/2030. Thị trường phát hành và niêm yết trái phiếu là Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna của Áo. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch phát hành và thanh toán là Đô la Mỹ (USD).

Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc của đợt phát hành này là cơ chế quyền chọn đi kèm. Mặc dù là trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu của tổ chức phát hành (VIC), nhưng trái phiếu này lại gắn liền với quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl hiện hữu (mã: VPL). Số cổ phiếu VPL dùng cho quyền chọn này thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup.

Động thái huy động vốn quốc tế này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn tiếp tục đa dạng hóa các kênh dẫn vốn. Với việc hoàn tất đợt phát hành vào trung tuần tháng 12/2025, Vingroup đã bổ sung thêm nguồn lực tài chính ngoại tệ dài hạn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Trên thị trường, cổ phiếu họ Vingroup ghi nhận diễn biến sôi động trước thông tin này. Cụ thể, mã VIC đã có 2 phiên tăng kịch trần liên tiếp với khối lượng giao dịch đạt hơn 11 triệu cổ phiếu.

Cùng chiều tích cực, cổ phiếu VPL (Vinpearl) cũng đóng cửa tại mức 103.000 đồng/cp, tăng 5.000 đồng (tương ứng 5,1%) với thanh khoản gần 1 triệu cổ phiếu.