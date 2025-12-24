Vietnam Airlines bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, MCK: HVN) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, Vietnam Airlines bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung- Trưởng ban Kế hoạch phát triển, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Thương mại kể từ ngày 1/1/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 4 năm.

Theo bản cung cấp thông tin mà Vietnam Airlines công bố, ông Quang Trung còn giữ chức Thành viên HĐQT Công ty CP Hàng không Pacific Airlines.

Hiện, ông Trung đang trực tiếp nắm giữ 5.977 cổ phiếu HVN, tương ứng 0,000192% vốn điều lệ; người liên quan của tân Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines không sở hữu cổ phiếu HVN nào.

Trong một diễn biến khác, Vietnam Airlines cũng công bố Quyết định số 327/QĐ-ĐTKDV ngày 19/12/2025 về số lượng cổ phần làm đại diện cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) của Thành viên HĐQT Đinh Việt Tùng.

Theo đó, ông Tùng được ủy quyền đại diện gần 1,47 triệu cổ phần của SCIC tại Vietnam Airlines. Ông Đinh Việt Tùng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo Quy chế Người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của SCIC và các quy định pháp luật hiện hành.

Được biết, ông Đinh Việt Tùng đang là Phó Tổng Giám đốc SCIC, Thành viên HĐQT HVN.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III/2025, lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của Vietnam Airlines ở mức hơn 88,9 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn cũng tăng nhẹ từ 69,7 tỷ đồng lên hơn 73,9 tỷ đồng; lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 15 tỷ đồng, gấp rưỡi so với 9 tháng đầu năm 2024.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, HVN báo lãi ròng 3 quý đầu năm 2025 ở mức gần 7,2 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng cộng nguồn vốn của doanh nghiệp đạt hơn 73.737 tỷ đồng, tăng 26,7% so với thời điểm đầu năm.

Tài sản ngắn hạn tăng từ 17.338 tỷ đồng lên 32.684 tỷ đồng; trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 4.627 tỷ đồng lên 16.304 tỷ đồng do doanh nghiệp tăng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng tới 3.269 tỷ đồng, lên 10.591 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của HVN ở mức 67.368 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 15.962 tỷ đồng.



