Bỗng dưng thành 'giám đốc' gánh nợ thuế tỷ đồng, bị cấm xuất cảnh: Cách tự kiểm tra để tránh họa vô đơn chí

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp cá nhân bị kẻ gian đánh cắp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) bị thất lạc để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Các công ty này thường được lập ra với mục đích mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hậu quả là "khổ chủ" phải đối mặt với các khoản nợ thuế khổng lồ, thậm chí bị cấm xuất cảnh hoặc vướng vào vòng lao lý.

Để tự bảo vệ mình, người dân có thể thực hiện tra cứu miễn phí và chính xác trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện.

Bước 1: Truy cập hệ thống thông tin quốc gia Người dân truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Sử dụng công cụ tìm kiếm Tại thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình trang chủ, người dân nhập thông tin cá nhân để rà soát. Có hai phương thức tìm kiếm:

Tìm theo tên: Nhập họ và tên đầy đủ (theo CMND/CCCD). Tuy nhiên, cách này có thể trả về nhiều kết quả trùng tên của người khác.

Tìm theo số định danh cá nhân (Khuyên dùng): Nhập chính xác số CMND, CCCD hoặc Mã số định danh cá nhân. Đây là phương pháp cho kết quả chính xác nhất để xác định xem số giấy tờ tùy thân của bạn có bị sử dụng cho hồ sơ đăng ký kinh doanh nào hay không.

Ngoài ra, người dân có thể tham khảo thêm thông tin trên một số trang dữ liệu pháp luật uy tín khác có tính năng tìm kiếm theo "Tên người đại diện pháp luật".

Bước 3: Kiểm tra và đối chiếu kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các doanh nghiệp có thông tin trùng khớp với dữ liệu tìm kiếm.

Người dân cần nhấp vào tên doanh nghiệp để xem thông tin chi tiết: Tên người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở, ngày thành lập và tình trạng hoạt động.

Nếu phát hiện tên và số giấy tờ tùy thân của mình đứng tên cho một doanh nghiệp lạ mà bản thân không hề hay biết, người dân cần lưu lại thông tin này ngay lập tức.

Cần làm gì khi phát hiện bị mạo danh?

Theo khuyến cáo của các chuyên gia pháp lý, nếu phát hiện bản thân bị "gán" chức danh giám đốc hoặc người đại diện pháp luật ngoài ý muốn, người dân cần thực hiện các bước sau để tránh hệ lụy:

Tuyệt đối không tự ý liên hệ với các số điện thoại của doanh nghiệp lạ kia để tránh bị các đối tượng xấu uy hiếp hoặc phi tang chứng cứ. Làm đơn trình báo gửi tới Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi doanh nghiệp đó đặt trụ sở chính, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do hồ sơ giả mạo. Trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Việc kiểm tra định kỳ thông tin cá nhân trên Cổng thông tin quốc gia là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao và mua bán dữ liệu cá nhân đang gia tăng.