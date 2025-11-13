Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ba Huân bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, người trong cuộc nói gì?

13-11-2025 - 12:24 PM | Doanh nghiệp

Bà Phạm Thị Huân, gắn với thương hiệu trứng Ba Huân, cho hay do không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 13-11, bà Phạm Thị Huân, sáng lập Công ty CP Ba Huân và hiện là Chủ tịch HĐQT công ty, đã chia sẻ những thông tin bất ngờ liên quan đến việc công ty nợ thuế hơn 51 tỉ đồng.

Theo bà Phạm Thị Huân, hiện bà chỉ là Chủ tịch HĐQT danh dự, không tham gia điều hành vì đã bán hết cổ phần công ty.

Người đại diện pháp luật của công ty hiện là ông Trần Việt Hưng, Tổng giám đốc.

Người sáng lập thương hiệu trứng Ba Huân trần tình thêm, do bản thân không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước.

Tuy nhiên, do phía đối tác chỉ trả một phần tiền mua cổ phần, còn lại vẫn nợ nên bà vẫn ở lại công ty để hỗ trợ với vai trò Chủ tịch HĐQT danh dự.

Bà Huân cũng xác nhận công ty thời gian qua làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ thuế.

Ba Huân bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, người trong cuộc nói gì?- Ảnh 1.

Xử lý trứng tại nhà máy của Ba Huân

Phóng viên đã liên lạc với ông Trần Việt Hưng để trao đổi thông tin về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Chi Cục Hải quan Khu vực II) đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Cụ thể, đơn vị này đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Ba Huân (mã số thuế 0304244470), tại địa chỉ 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP HCM để thi hành công văn ngày 30-10 của Thuế Cơ sở 6 TP HCM.

Lý do cưỡng chế là người nộp thuế có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định, số tiền bị cưỡng chế là hơn 51,32 tỉ đồng.

Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày công bố và sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đầy đủ vào ngân sách.

Theo Ngọc Ánh - Sơn Nhung: Ảnh: AN NA

Người Lao động

