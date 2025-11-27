Cục thuế Khánh Hoà thông báo: Chủ khu du lịch ALMA Resort Cam Ranh có tên trong DS nợ thuế hàng chục tỷ, cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh TGĐ người Việt

Theo thông báo ngày 17/11/2025 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, tính tới ngày 12/11/2025, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (gọi tắt là Vịnh Thiên Đường) còn nợ thuế gần 21,6 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 16,7 tỷ đồng đã quá hạn và thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế.﻿

Cơ quan Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dương Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường chủ đầu tư dự án Alma Resort Cam Ranh, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ ngày thông báo.﻿

Vịnh Thiên Đường được thành lập ngày 5/2/2013 với vốn điều lệ ban đầu 105 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và có tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tới 95%.

Tổng giám đốc thời điểm đó là ông Hemant Patel, quốc tịch Anh. Sau nhiều đợt tăng vốn, vào tháng 11/2024, vốn điều lệ của Vịnh Thiên Đường đã nâng lên 800 tỷ đồng. Trong cơ cấu hiện tại, tổ chức nước ngoài Elgin Investments Pte Ltd (Singapore) nắm chi phối 99,34% và phần còn lại 0,66% thuộc về ông Dương Tuấn Anh.﻿

Ông Tuấn Anh giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật từ tháng 5/2022 và tiếp tục được tái bổ nhiệm cùng đợt tăng vốn năm 2024, dù tỷ lệ sở hữu cá nhân chỉ còn dưới 1%.﻿

Ngoài Vịnh Thiên Đường, hồi tháng 7/2025, ông Tuấn Anh trở thành Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty TNHH Bất động sản Blenheim Việt Nam. Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ hơn 1,7 tỷ đồng; do Công ty Blenheim Investment Holdings Vietnam (trụ sở tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) làm chủ doanh nghiệp.﻿

Trên thị trường, Vịnh Thiên Đường được biết đến là doanh nghiệp triển khai mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”. Tuy nhiên, mô hình này vấp phải làn sóng khiếu nại từ người tiêu dùng trong năm 2022 với nhiều phản ánh liên quan đến hợp đồng và thông tin quảng bá. Từ các phản ánh này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) đã tiến hành thanh tra và xử phạt hành chính doanh nghiệp với hai vi phạm: cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng và sử dụng hợp đồng theo mẫu với cỡ chữ nhỏ hơn quy định. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng đưa ra khuyến cáo đối với khách hàng khi tham gia mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”.