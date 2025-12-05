Thay đổi quan trọng của Vingroup

Tập đoàn Vingroup vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chủ yếu là các ngành nghề kinh doanh có cập nhật thêm/bỏ hoặc gộp/tách.

Khối ngành nghề kinh doanh cũ có 66 mã, nổi bật như kinh doanh bất động sản, công viên vui chơi, xây dựng...Khối ngành nghề kinh doanh mới có 81 mã.

﻿Đáng chú ý, ở khối ngành cũ, mã 9610 Dịch vụ tẩm quất, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) đã không còn.

Tương tự như ngành này, ở khối mới có 2 ngành là mã 9622 dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao) và mã 9623 dịch vụ spa và xông hơi.

﻿Tức là massage đã không còn là ngành nghề kinh doanh của Vingroup.

﻿Một số ngành nghề mới của Vingroup trong lần cập nhật này là Sản xuất sắt, thép, gang (mã 2410); Đúc sắt, thép (mã 2431); Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (mã 2591); Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (mã 2599). Đây là các ngành tương đồng với Vinmetal.

﻿Một số ngành được bổ sung mà tương đồng với Vin New Horizon với sự tham gia của Á hậu Phương Nhi là Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (mã 8730); Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (mã 8710).

Tương đồng với VinEnergo, Vingroup thay đổi ngành sản xuất điện (mã 3511) thành Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511) và Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mã 3512).

Với hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật mới, mã 9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí được cập nhật thành sáng tác văn học, âm nhạc (mã 9011), nghệ thuật thị giác (mã 9012), hoạt động biểu diễn nghệ thuật (mã 9020), và hỗ trợ nghệ thuật (mã 9039).