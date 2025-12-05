Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi quan trọng của Vingroup

05-12-2025 - 10:43 AM | Doanh nghiệp

Vingroup có cập nhật 2 ngành nghề kinh doanh mới tương tự là Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (trừ hoạt động thể thao) và dịch vụ spa và xông hơi.

Thay đổi quan trọng của Vingroup- Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chủ yếu là các ngành nghề kinh doanh có cập nhật thêm/bỏ hoặc gộp/tách.

Thay đổi quan trọng của Vingroup- Ảnh 2.

Khối ngành nghề kinh doanh cũ có 66 mã, nổi bật như kinh doanh bất động sản, công viên vui chơi, xây dựng...Khối ngành nghề kinh doanh mới có 81 mã.

﻿Đáng chú ý, ở khối ngành cũ, mã 9610 Dịch vụ tẩm quất, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) đã không còn.

Thay đổi quan trọng của Vingroup- Ảnh 3.

Tương tự như ngành này, ở khối mới có 2 ngành là mã 9622 dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao) và mã 9623 dịch vụ spa và xông hơi.

﻿Tức là massage đã không còn là ngành nghề kinh doanh của Vingroup.

﻿Một số ngành nghề mới của Vingroup trong lần cập nhật này là Sản xuất sắt, thép, gang (mã 2410); Đúc sắt, thép (mã 2431); Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (mã 2591); Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (mã 2599). Đây là các ngành tương đồng với Vinmetal.

﻿Một số ngành được bổ sung mà tương đồng với Vin New Horizon với sự tham gia của Á hậu Phương Nhi là Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (mã 8730); Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (mã 8710).

Tương đồng với VinEnergo, Vingroup thay đổi ngành sản xuất điện (mã 3511) thành Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511) và Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mã 3512).

Với hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật mới, mã 9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí được cập nhật thành sáng tác văn học, âm nhạc (mã 9011), nghệ thuật thị giác (mã 9012), hoạt động biểu diễn nghệ thuật (mã 9020), và hỗ trợ nghệ thuật (mã 9039).

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vingroup, massage

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia Việt thâu tóm công ty từ tay người Pháp, chinh chiến 15 năm biến thành doanh nghiệp tỷ đô từ loài cây "rẻ bèo" của Việt Nam

Đại gia Việt thâu tóm công ty từ tay người Pháp, chinh chiến 15 năm biến thành doanh nghiệp tỷ đô từ loài cây "rẻ bèo" của Việt Nam Nổi bật

Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ

Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ Nổi bật

DIC Corp tiếp tục chào bán gần 22 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 227 nhân viên và nhà đầu tư

DIC Corp tiếp tục chào bán gần 22 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 227 nhân viên và nhà đầu tư

10:42 , 05/12/2025
Châu Á chỉ đạt 5%, Masan Consumer của người Việt đang dùng "vũ khí" gì để nâng tỷ lệ thắng sản phẩm mới lên gấp 4 lần?

Châu Á chỉ đạt 5%, Masan Consumer của người Việt đang dùng "vũ khí" gì để nâng tỷ lệ thắng sản phẩm mới lên gấp 4 lần?

10:34 , 05/12/2025
Đến lượt "Vua bút bi" Thiên Long về tay người Nhật: Nối dài danh sách thương hiệu Việt "đổi chủ" sang nước ngoài

Đến lượt "Vua bút bi" Thiên Long về tay người Nhật: Nối dài danh sách thương hiệu Việt "đổi chủ" sang nước ngoài

10:24 , 05/12/2025
Đầu tư lịch sử: VinFast công bố mở rộng nhà máy Tamil Nadu, sản xuất xe buýt, xe máy điện tại Ấn Độ

Đầu tư lịch sử: VinFast công bố mở rộng nhà máy Tamil Nadu, sản xuất xe buýt, xe máy điện tại Ấn Độ

08:29 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên