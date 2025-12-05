DIC Corp tiếp tục chào bán gần 22 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 227 nhân viên và nhà đầu tư

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kết quả phân phối và phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025), các cổ đông hiện hữu của DIC Corp đã nộp tiền mua gần 128,2 triệu cổ phiếu trong tổng số 150 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại hơn 21,8 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của DIC Corp quyết định sẽ tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 227 cán bộ nhân viên công ty và nhà đầu tư cá nhân với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 4/12/2025 đến hết ngày 12/12/2025.

Theo danh sách kèm theo cho thấy, nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Hải Âu được phân phối nhiều nhất 2,25 triệu cổ phiếu, tiếp đến là nhà đầu tư cá nhân Lương Thị Biết và Công đoàn cơ sở Văn phòng Tập đoàn DIC mỗi bên được phân phối 2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Tín- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc được phân phối 496.783 cổ phiếu; ông Trần Văn Đạt- Phó Tổng giám đốc được phân phối 150.000 cổ phiếu,...

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam).

Theo đó, DIC Corp dự kiến đăng ký mua hơn 26,3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Phương Nam.

Với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu mà DIC Corp dự kiến mua là gần 263,3 tỷ đồng, hình thức thanh toán bằng bù trừ/hoán đổi nợ vay và bằng tiền.

Thời gian thực hiện trước ngày 6/1/2026, DIC Corp uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh thời điểm thực hiện nếu cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

Nếu hoàn tất giao dịch nêu trên, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Phương Nam vẫn không thay đổi, ở mức 43,35% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phương Nam hiện đang là công ty liên kết của DIC Corp, được thành lập từ ngày 6/9/2007. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du dịch, vận chuyển hành khách du lịch đường bộ, kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài,...



