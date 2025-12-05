Bộ Tài chính đề xuất quy định về việc cho vay lại đối với khoản nợ chuyển giao của EVN

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).



Quy định về việc cho vay lại với khoản nợ của EVN

Về cơ chế huy động vốn, cho vay vốn của tập đoàn, Điều 5 dự thảo Nghị định này đề xuất Thủ tướng ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn cho EVN và các đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm vốn cho các dự án điện thuộc Quy hoạch điện quốc gia và quy hoạch tỉnh thành.

Với các khoản vay do tập đoàn này đứng tên (không gồm vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài hay dự án được Chính phủ bảo lãnh) nhưng sau đó được chuyển giao cho công ty con hoặc đơn vị khác theo quyết định của Nhà nước, EVN phải làm việc với bên cho vay hoặc bên bảo lãnh để chuyển chủ thể hợp đồng sang đơn vị tiếp nhận.

Trường hợp không được chấp thuận, tập đoàn sẽ ký hợp đồng cho vay lại hoặc hợp đồng chuyển nợ theo quy định. Các dự án đã có cơ chế đặc thù sẽ tiếp tục áp dụng theo cơ chế đó.

Kế thừa quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 10/10217/NĐ-CP, dự thảo cũng đề xuất EVN được huy động vốn nhàn rỗi từ các công ty con khi cần thiết, trên cơ sở có thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên.

Phân bổ chênh lệch tỷ giá phát sinh vào doanh thu hoặc chi phí tài chính

Tại Điều 8 về doanh thu, chi phí EVN, Bộ Tài chính đề xuất chênh lệch tỷ giá phát sinh khi đầu tư các công trình điện thuộc Quy hoạch điện quốc gia sẽ được tính lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong tối đa 5 năm (riêng dự án quan trọng quốc gia phân bổ theo thời hạn trả nợ). Công tơ điện được phân bổ chi phí tối đa 5 năm.

Bộ này cũng đề xuất EVN được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh nhiều khoản sửa chữa đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện và công trình phụ trợ như thay cột điện, thay dây dẫn, nâng công suất trạm, sửa chữa hạng mục nhà máy, cải tạo hạ tầng…

Trường hợp chi phí sửa chữa do sự cố bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ, EVN được phân bổ chi phí trong tối đa 3 năm.

Cũng tại Điều 8, dự thảo Nghị định nêu EVN được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý chi phí lập quy hoạch, khảo sát, tư vấn hoặc nghiên cứu khoa học khi dự án phải dừng, hủy do thay đổi chính sách.

Nếu các khoản này làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh, tập đoàn được phân bổ chi phí trong vòng 3 năm. Việc xác định doanh thu, chi phí và thu nhập khác vẫn tuân thủ pháp luật thuế hiện hành.

Hội đồng thành viên EVN được phép dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý các chi phí lập quy hoạch, khảo sát, tư vấn và các khoản đã chi cho dự án điện nhưng phải dừng hoặc hủy do thay đổi chính sách, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh quy hoạch, hoặc các khoản chi cho nghiên cứu - đổi mới sáng tạo không thành công.

Nếu các chi phí này làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh, khiến EVN từ lãi thành lỗ, doanh nghiệp được phân bổ chi phí tối đa trong 3 năm kể từ ngày phát sinh. Việc tính doanh thu, chi phí và thu nhập khác để phục vụ nghĩa vụ thuế vẫn tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.



