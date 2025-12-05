Chân dung công ty chuyên nghiệp duy nhất được bảo vệ trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô, ngày 27/11/2025, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội có Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 19-8.



Căn cứ quy định, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 19-8 đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kể từ ngày 1/12/2025.



Đại tá Trần Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8- CATP Hà Nội cùng tổ công tác kiểm tra chế độ ứng trực, làm nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ thuộc Công ty TNHH MTV Tháng 8 - Công an thành phố Hà Nội đã đảm nhận nhiệm vụ phối hợp đảm bảo ANTT, môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện nay, khu vực hồ Hoàn Kiếm là trung tâm thường xuyên diễn ra tổ chức nhiều sự kiện, chính trị, văn hóa, thể thao, đặc biệt thường xuyên có đoàn khách quốc tế tham quan, thắng cảnh. Do đó các vấn đề an ninh trật tự, duy trì bảo vệ cảnh quan, hoạt động của nhân dân cần phải được thực hiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Xuất phát từ nhu cầu đó, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 19-8 được trao nhiệm vụ quan trọng này.﻿

Đại tá Trần Văn Hùng (người đứng giữa) Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8 - thuộc CATP Hà Nội kiểm tra văn phòng giao dịch khai trương tại TP. HCM.

Trước đó, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 19-8 đã khai trương văn phòng giao dịch tại TP. HCM và ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty VCV Việt Nam. Đây là một trong những đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, bảo an.﻿

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 19-8 được thành lập ngày 4/10/2023, trụ sở chính tại số 109 Phố Huế, Thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật, đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám đốc là ông Trần Thanh Hải, sinh năm 1968.

Theo công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 13/8/2024, công ty đã sáp nhập một doanh nghiệp vào là Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh - Hà Nội (thành lập năm 2011, trụ sở tại Số 4 ngõ 431 Đường Âu Cơ). Vốn điều lệ được điều chỉnh tăng từ mức cũ 500 triệu đồng lên hơn 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này đều là vốn ngân sách nhà nước. Ông Hải là người được ủy quyền đại diện cho toàn bộ phần vốn này kể từ ngày 08/08/2024.