Đến lượt "Vua bút bi" Thiên Long về tay người Nhật: Nối dài danh sách thương hiệu Việt "đổi chủ" sang nước ngoài

Ngày 4/12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ tiến hành thâu tóm CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG), nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) – đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long, thuộc sở hữu của nhà sáng lập và các cộng sự.

Ngay sau đó, tập đoàn Nhật sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên (4.700 tỷ đồng), tương ứng khoảng 82.000 đồng/cp, được Kokuyo dùng vốn tự có để chi trả. Hai công ty liên kết của Thiên Long là Phương Nam Cultural JSC và PEGA Holdings JSC không nằm trong thương vụ.

Nếu thành công, Kokuyo sẽ nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con. Như vậy, thương hiệu văn phòng phẩm "quốc dân" của Việt Nam sẽ về tay đối tác nước ngoài.

Như vậy, lại có thêm một thương hiệu lớn của Việt Nam trở thành công ty con của doanh nghiệp nước ngoài.

Tháng 6/2023, nhóm cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75% cổ phần cho DB Insurance Co., Ltd (DBI)– doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn hàng đầu của Hàn Quốc.



Trước đó, trong tháng 2/2023, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) cũng đã công bố về việc DBI sẽ nhận chuyển nhượng 75% cổ phần của VNI.﻿

Ngành dược luôn là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất với giới đầu tư, đặc biệt là khối ngoại. Nhiều cổ đông ngoại đã nắm quyền chi phối doanh nghiệp như Taisho Pharmaceutical nắm 51% Dược Hậu Giang, Abbott nắm 52% của Domesco hay như Stada đã nắm tới 99,5% vốn của Pymepharco.﻿

Ngoài ra, Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) đã công bố mua lại 64,81% cổ phần Imexpharm thông qua việc nhận chuyển nhượng từ SK Investment (thuộc SK Group - Hàn Quốc), CTCP Đầu tư Bình Minh Kim và CTCP Đầu tư KBA.

Theo công bố, công ty con gián tiếp của Livzon Pharmaceutical Group và bên bán đã ký thỏa thuận mua bán tổng cộng 99,8 triệu cổ phiếu IMP, chiếm 64,81% cổ phần tại Imexpharm. Giá trị thương vụ ước tính gần 5.731 tỷ đồng.

Lực lượng "thâu tóm" mạnh mẽ hàng đầu với các thương hiệu Việt là các ông chủ lớn người Thái đang nắm quyền chi phối nhiều doanh nghiệp top đầu ngành của Việt Nam.

Năm 2017, Công ty TNHH Vietnam Beverage (Thaibev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi gián tiếp sở hữu 49%) đã chi khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD thời điểm đó) để mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu SAB qua đó nắm 53,59% vốn của Sabeco.﻿

Trong ngành bia cũng có một thương vụ nổi tiếng khác là ﻿Carlsberg và công ty bia Huế (Huda). Nhà máy Bia Huế năm 1994, đã hợp tác với Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) dưới hình thức liên doanh, mỗi bên góp 50% vốn. Từ đó trở đi, Công ty TNHH Bia Huế (Huda) chính thức ra đời. Cuối năm 2011, Carlsberg lộ rõ ý đồ thâu tóm khi mua lại phần vốn của đối tác Việt Nam là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế để từ một đơn vị liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài.

Hãng bia Đan Mạch này đã bỏ ra 1.875 tỉ đồng để mua lại phần vốn Nhà nước tại Công ty Bia Huế. Trong đó, 775 tỉ đồng trả cho giá trị hữu hình là cơ sở vật chất của 2 nhà máy và hơn 1.100 tỉ đồng trả cho giá trị thương hiệu Bia Huda.

Trong ngành nhựa, bao bì, “đại gia” Thái Lan - tập đoàn SCG đang nắm giữ 55% vốn của Nhựa Bình Minh thông qua công ty con The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. SCG còn nắm trong tay nhiều thương hiệu khác của Việt Nam như Prime Group, Bao bì nhựa Tín Thành (Batico), Bao bì Biên Hòa (Sovi), Nhựa Duy Tân, ...