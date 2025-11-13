Công ty Cổ phần Ba Huân bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế 51 tỷ đồng

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (thuộc Cục Hải quan TP.HCM) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Ba Huân. Theo đó, doanh nghiệp này bị dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo công văn số 3048 của Chi cục Thuế cơ sở 6 TP.HCM, ban hành ngày 30/10/2025.

Nguyên nhân, Công ty Ba Huân hiện đang nợ tiền thuế quá hạn trên 90 ngày, với tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 51,32 tỷ đồng. Biện pháp cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 10/11/2025 đến 9/11/2026. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Ba Huân được thành lập ngày 23/2/2006, trụ sở tại quận 6, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ chăn nuôi.

Năm 2016, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 189 tỷ đồng lên 219 tỷ đồng, trong đó bà Phạm Thị Huân – sinh năm 1958 – giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, đồng thời là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu gần 74% vốn điều lệ. Các cổ đông khác gồm: Châu Canh, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Bá Trí, Phạm Thị Kim Anh và Phạm Thị Kim Em, mỗi người nắm giữ khoảng 6,16% vốn.



Đến tháng 3/2018, Ba Huân tăng vốn lên 280 tỷ đồng với sự góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài Hawke Investments Pte. Ltd (Singapore), sở hữu 33,77% cổ phần tương đương hơn 94,8 tỷ đồng.



Theo thông tin cập nhật cuối năm 2024, vốn điều lệ Ba Huân đã tăng lên hơn 1.471 tỷ đồng, người đại diện pháp luật hiện là ông Trần Việt Hưng (sinh năm 1985) – Tổng giám đốc, còn bà Phạm Thị Huân giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Hiện tại Ba Huân đang vận hành 3 nhà máy (Nhà máy Thực phẩm Đức Hòa – Long An; Nhà máy xử lý trứng Hà Nội; Nhà máy xử lý trứng Bình Chánh) cùng 3 trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại Bình Dương, Bến Lức và Thạnh Hóa (Long An).