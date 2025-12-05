DN của ông Phạm Nhật Vượng vừa ký thoả thuận quan trọng tại Lào, đó là gì?

Đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về các mô hình vận chuyển an toàn, minh bạch và thân thiện với môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Lào, Xanh SM Lào đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các giải pháp di chuyển xanh tại thủ đô Viêng Chăn và các khu vực lân cận, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà Chính phủ Lào đang thúc đẩy.

Theo thỏa thuận, Xanh SM Lào cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng xe điện được thiết kế phù hợp với mô hình vận hành của doanh nghiệp, gồm Xanh SM Taxi , dịch vụ đưa đón sân bay Xanh SM Airport và các gói di chuyển sự kiện hay phục vụ theo nhu cầu thực tế. Đi kèm là hệ thống quản lý vận chuyển cho doanh nghiệp cho phép theo dõi hành trình, lập báo cáo định kỳ và tối ưu chi phí vận chuyển. Các giải pháp này hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm di chuyển của nhân sự, chuyên gia và khách hàng.

Trong bối cảnh Lào đẩy mạnh lộ trình phát triển đô thị theo hướng xanh và hiện đại, nhu cầu sử dụng phương tiện điện trong cộng đồng doanh nghiệp tăng nhanh. Xu hướng này cũng phản ánh sự quan tâm của doanh nghiệp đối với mô hình vận chuyển an toàn, minh bạch và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống. AVILA, với vai trò là một trong những cộng đồng doanh nghiệp có ảnh hưởng tại Lào, trở thành đối tác đầu tiên đồng hành cùng Xanh SM trong việc đưa các giải pháp xe điện vào ứng dụng thực tiễn.

Không chỉ tập trung vào dịch vụ vận chuyển, Xanh SM và AVILA cũng thống nhất tổ chức các hoạt động trải nghiệm phương tiện điện, hội thảo chuyên đề và chương trình chia sẻ kiến thức giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích của chuyển đổi xanh trong vận tải. Đây được xem là bước đồng hành thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp thích ứng với xu hướng phát triển bền vững của Lào.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Hà, Chủ tịch AVILA Viêng Chăn , nhấn mạnh: "Nhu cầu di chuyển an toàn và minh bạch ngày càng tăng trong cộng đồng doanh nghiệp. Hợp tác với Xanh SM giúp các doanh nghiệp đang hoạt động tại Lào có thêm lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển xanh. Chúng tôi tin rằng những dịch vụ vận chuyển bằng xe điện sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp trong thời gian tới."

Đại diện Xanh SM, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng giám đốc Vận hành thị trường Việt Nam và Lào , chia sẻ: "Lào đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình hiện đại hóa và phát triển bền vững. Chúng tôi trân trọng cơ hội đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại đây và mong muốn đóng góp bằng những giải pháp di chuyển điện hóa phù hợp với điều kiện hạ tầng và định hướng chiến lược của Lào. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại sự tiện lợi, minh bạch và chất lượng dịch vụ ổn định cho các doanh nghiệp."

Trong bối cảnh Lào tăng cường thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng đô thị, sự chủ động của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Việc AVILA trở thành cộng đồng doanh nghiệp đầu tiên hợp tác chiến lược với Xanh SM là dấu mốc quan trọng trên hành trình mở rộng hệ sinh thái di chuyển sạch tại Lào. Thỏa thuận được ký đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, gửi gắm niềm tin vào một tương lai đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn.