Chuyên gia: Hà Nội giao Vingroup xây trạm sạc nhưng chúng tôi kiến nghị nên theo tiêu chuẩn châu Âu, sạc được nhiều loại xe, giá sạc niêm yết rõ ràng

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Mới đây, ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có những chia sẻ trong chương trình Vấn đề hôm nay của VTV24 với chủ đề "Lợi ích, thách thức và lộ trình cấm xe máy xăng tại Hà Nội".

Theo quy định, từ 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại vành đai 1, hạn chế xe máy xăng kinh doanh vận tải qua ứng dụng. Chính sách được triển khai theo 4 giai đoạn, mở rộng dần ra vành đai 2, 3 và từ năm 2031 áp dụng tại các khu vực hạn chế phát thải, đồng thời ưu tiên phát triển phương tiện xanh.

Ông Hùng cho biết, hiện nay, thành phố Hà Nội có khoảng 8 triệu dân thường trú nhưng có tới 6,7 triệu xe máy và 1,2 triệu xe ô tô. Số lượng xe này tương đương với số lượng người dân. Việc lựa chọn đối tượng để áp dụng thí điểm là biện pháp khoa học và có lộ trình.

Từ nay đến mùng 1/7/2026 đạt 30%, tiếp tục từ mùng 1/7/2028 tăng lên 70%, và từ năm 2028 đến 2030 tăng lên đủ 100%. Như vậy, có đủ thời gian để đánh giá tác động và điều chỉnh phương thức quản lý loại hình này.

Ông lý giải, theo nguyên tắc, đã tham gia kinh doanh vận tải thì phải chịu trách nhiệm về điều kiện quản lý. Hiện nay, ô tô, taxi và các phương tiện kinh doanh vận tải đều chịu khung pháp lý riêng biệt, cao hơn xe cá nhân. Trong khi đó, hàng vạn xe mô tô đang tham gia kinh doanh vận tải nhưng chưa được quản lý, chưa đánh giá chất lượng phương tiện. Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân là hoàn toàn có cơ sở và hợp lý, từ đó sẽ xây dựng các cơ chế hỗ trợ tiếp theo.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị phải quản lý chặt chẽ tất cả các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải. Hiện nay, loại hình xe công nghệ và shipper đang tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh và an toàn. Phương tiện và người lái chưa được quản lý đầy đủ.

"Chúng ta cần xây dựng mô hình quản lý tương tự taxi, cấp phù hiệu, đăng kiểm phương tiện, đánh giá chất lượng doanh nghiệp, từ đó phân loại, khen thưởng và đưa doanh nghiệp yếu kém vào diện quản lý. Ngoài ra, cần quy định rõ trong dự thảo về nhóm phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh: nhóm nhiên liệu điện và nhóm nhiên liệu sạch như hybrid", ông Hùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị này trăn trở việc xe máy ở Việt Nam không có đăng kiểm khó khăn xác định mức phát thải. Ở nhiều nước, xe máy phải đăng kiểm định kỳ hàng năm. Kinh doanh vận tải là loại hình kinh doanh có điều kiện, xe máy tham gia kinh doanh phải được đưa vào quản lý.

Liên quan đến hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi sang xe xanh, vị này cho biết Thành phố Hà Nội đang chuẩn bị quỹ đất để xây dựng hệ thống trạm sạc trên toàn thành phố. Thành phố cũng chuẩn bị kỹ về chính sách hỗ trợ trạm sạc và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

"Liên quan đến trạm sạc, thành phố giao cho các tập đoàn lớn như Vingroup xây dựng trạm sạc và cam kết đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị phải lấy tiêu chuẩn châu Âu làm chuẩn, sạc được cho nhiều chủng loại xe, giá sạc phải niêm yết rõ ràng để bảo vệ quyền lợi người dân", ông Hùng kiến nghị.