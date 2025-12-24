Nóng: Vingroup mở trường giáo dục phi lợi nhuận cho trẻ phổ tự kỷ, rối loạn học tập... dự kiến khai giảng vào cuối năm 2026
Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vin Nexus Center được phát triển như một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục của Vingroup, với mục tiêu giúp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được phát hiện sớm, can thiệp và giáo dục sớm phù hợp và theo lộ trình cá nhân hóa, tiến tới thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi trẻ em.
Đối tượng học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt là trẻ từ 2-18 tuổi (bao gồm cả học sinh nước ngoài) gặp rào cản học tập, hành vi - cảm xúc, ngôn ngữ, như rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập đặc thù và các thách thức phát triển khác.
Trường được phát triển trên cơ sở khoa học và các chuẩn mực quốc tế, hướng tới xây dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn và bền vững cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn thế giới, triển khai theo hướng hỗ trợ liên tục, thay vì các can thiệp rời rạc. Mỗi trẻ sẽ có lộ trình cá nhân hóa dựa trên hồ sơ tâm lý - giáo dục, giúp trẻ từng bước hình thành năng lực học tập, kỹ năng sống độc lập và khả năng hòa nhập xã hội.
Trẻ theo học tại Vin Nexus Center trong lộ trình phát triển liên tục từ 2-18 tuổi sẽ bao gồm ba giai đoạn: Can thiệp sớm, phát triển học thuật - xã hội - kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Từ 16 tuổi, học sinh tại Vin Nexus Center được tiếp cận các chương trình đào tạo nghề phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu thị trường trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, nông nghiệp đô thị, ẩm thực và dịch vụ, nhằm hỗ trợ chuyển tiếp hiệu quả sang học nghề hoặc lao động bán chuyên sau khi hoàn thành chương trình.
Vingroup đồng thời công bố hợp tác chiến lược với The New England Center for Children - Tổ chức giáo dục và can thiệp hàng đầu thế giới trong hỗ trợ trẻ tự kỷ và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Theo đó, The New England Center for Children sẽ đồng hành cùng Vingroup trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn cho Vin Nexus Center thông qua bốn hạng mục trọng tâm: Đánh giá tổng thể hiện trạng để xác lập ưu tiên và kế hoạch triển khai; phát triển chương trình giáo dục và mô hình dịch vụ can thiệp theo chuẩn quốc tế; tư vấn thiết kế không gian và cơ sở vật chất chuyên biệt phù hợp với đặc thù học sinh; hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ - dữ liệu. Hệ thống này cho phép theo dõi tiến trình phát triển của từng học sinh, đồng thời bao gồm lựa chọn nền tảng số, cấu hình hệ thống và đào tạo đội ngũ vận hành. Sự đồng hành này giúp Vin Nexus Center được đặt trên một nền tảng khoa học, chuẩn mực và đồng bộ ngay từ giai đoạn khởi tạo.
Vin Nexus Center hoạt động hoàn toàn theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, cam kết tái đầu tư toàn bộ nguồn lực để nâng cao chất lượng chương trình, phát triển đội ngũ và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cũng cam kết đồng hành lâu dài với Vin Nexus Center để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dự kiến, cơ sở Vin Nexus Center đầu tiên sẽ khai giảng vào cuối năm 2026 tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Trường được xây dựng với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, trên khuôn viên rộng hơn 16 hécta, phục vụ quy mô khoảng 300 học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Sau khi vận hành ổn định, Vin Nexus Center sẽ mở rộng thông qua việc phát triển thêm các cơ sở trực thuộc hoặc chuyển giao miễn phí chương trình, quy trình đào tạo và mô hình vận hành cho các đối tác theo mô hình hợp tác xã hội phi lợi nhuận. Chiến lược mở rộng nhằm lan tỏa chuẩn mực giáo dục đặc biệt trên quy mô toàn quốc và xa hơn là khu vực Đông Nam Á.
