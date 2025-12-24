Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

24-12-2025 - 15:10 PM | Doanh nghiệp

Việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty

Đó là Công ty TNHH Panko Vina, tọa lạc tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM, 100% vốn Hàn Quốc đã có 23 năm hoạt động tại Việt Nam.

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động - Ảnh 1.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Panko Vina

Trong thông báo gửi đến công nhân vào ngày 23-12, công ty nêu lý do phải chấm dứt hoạt động là do gặp nhiều khó khăn.

"Dù doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi"- thông báo của công ty nêu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, Công ty TNHH Panko Vina thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên về việc sẽ kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 1-2-2026.

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động - Ảnh 2.

Công nhân Công ty Panko Vina

Công ty cũng cho biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Do đó, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công đoàn cơ sở công ty đang thu thập các kiến nghị của người lao động để trao đổi với công ty, trước mắt là tiền thưởng tháng 13 của năm 2025, vì đến thời điểm này công nhân đã làm hết năm.

Qua 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Panko Vina là một trong những doanh nghiệp luôn chấp hành tốt pháp luật, công tác chăm lo cho người lao động cũng được cơ quan chức năng ghi nhận và đánh giá cao.

Có thời điểm doanh nghiệp này có trên 8.000 lao động, công ty có xây dựng ký túc xá cho công nhân với tiện nghi khá tốt như sân chơi cộng đồng, sân cầu lông, bóng bàn, khu tập thể thao, biểu diễn văn nghệ, giải trí. Tại mỗi phòng đều được trang bị tivi, bàn ghế như một gia đình nhỏ...

Viglacera liền một lúc chấm dứt hoạt động 3 địa điểm kinh doanh

PV

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng lên hơn 159 triệu đồng/lượng, Tập đoàn Việt chuyên đào kho báu lên kế hoạch khai thác hơn 900 kg vàng, gần 3.000 kg bạc, mục tiêu tổng doanh thu hơn 170.000 tỷ đồng

Giá vàng lên hơn 159 triệu đồng/lượng, Tập đoàn Việt chuyên đào kho báu lên kế hoạch khai thác hơn 900 kg vàng, gần 3.000 kg bạc, mục tiêu tổng doanh thu hơn 170.000 tỷ đồng Nổi bật

Shark Hưng lại dự báo giá vàng "trúng phóc", cảnh báo một điều quan trọng

Shark Hưng lại dự báo giá vàng "trúng phóc", cảnh báo một điều quan trọng Nổi bật

Sau chuyển giao phần vốn Nhà nước về Bộ Công an, FPT Telecom họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Sau chuyển giao phần vốn Nhà nước về Bộ Công an, FPT Telecom họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

14:07 , 24/12/2025
Từ mức lỗ nghìn tỷ, một tổng công ty nhà nước đã "ngoi" lên mặt đất báo lãi gần 290 tỷ trong năm 2025

Từ mức lỗ nghìn tỷ, một tổng công ty nhà nước đã "ngoi" lên mặt đất báo lãi gần 290 tỷ trong năm 2025

13:46 , 24/12/2025
Phòng khám Da liễu Hà Nội kiên định mục tiêu chăm sóc da chuẩn Y khoa cho người Việt

Phòng khám Da liễu Hà Nội kiên định mục tiêu chăm sóc da chuẩn Y khoa cho người Việt

13:30 , 24/12/2025
Việt Nam tiên phong tổ chức Triển lãm Thành tựu Khu công nghiệp quy mô toàn cầu

Việt Nam tiên phong tổ chức Triển lãm Thành tựu Khu công nghiệp quy mô toàn cầu

13:30 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên