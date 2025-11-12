Viglacera liền một lúc chấm dứt hoạt động 3 địa điểm kinh doanh

Để tinh gọn về tổ chức hoạt động, ngày 11/11/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera (mã CK: VGC) đã ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động 3 địa điểm kinh doanh của Tổng công ty bao gồm:

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà;

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn IV;

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tiền Hải.

Ngày 10/11/2025, Viglacera đã phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới tổ chức hoạt động của mảng gạch ngói” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn mới, với các nội dung chính:



- CTCP Viglacera Hạ Long: Xây dựng chiến lược phát triển theo mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.



- CTCP Gốm xây dựng Yên Hưng, CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đuống: Thực hiện thoái vốn tại thời điểm thích hợp.



- CTCP 382 Đông Anh, CTCP Gốm xây dựng Hữu Hưng, CTCP Từ Liêm, CTCP Gạch ngói Từ Sơn: Trước mắt duy trì hoạt động, tối giản hóa bộ máy quản lý điều hành và thực hiện tái cơ cấu/chuyển đổi ngành nghề tại thời điểm thích hợp.



Vào tháng 8/2025, Viglacera cũng ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới tổ chức hoạt động của mảng bất động sản” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn mới, với các nội dung chính gồm:



- Tại các chi nhánh của VGC, chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xây dựng Viglacera sang Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera; chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Thi công Cơ giới Viglacera sang Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera.



- Đổi mới cách thức tổ chức hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera và Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera sau khi nhận chuyển giao Công ty Xây dựng Viglacera và Công ty Thi công Cơ giới Viglacera. Dự kiến triển khai mô hình tổ chức mới của 2 công ty này trước ngày 31/12/2025.



- Tại các công ty con khác gồm CTCP Tư vấn Viglacera và CTCP Visaho, trong giai đoạn trước mắt giữ nguyên cơ cấu sở hữu vốn và sẽ thực hiện thoái vốn tại 2 công ty này ở thời điểm thích hợp.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, Tổng Công ty Viglacera ghi nhận doanh thu thuần gần 3.254 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 92 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ.﻿

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần Viglacera đạt hơn 9.337 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gần 1.322 tỷ đồng và lãi sau thuế 851 tỷ đồng, tăng lần lượt 45% và 49%.

So với kế hoạch doanh thu hợp nhất 14.437 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.743 tỷ đồng trong năm 2025, Viglacera thực hiện được 65% và 76% kế hoạch năm sau 3 quý.﻿