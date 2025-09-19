Cuộc 'đại phẫu' tại Viglacera: Tái cấu trúc dồn dập 3 'mũi nhọn' kinh doanh chỉ trong một tháng

Viglacera

Ngày 17/09/2025, HĐQT Viglacera đã phê duyệt phương án đổi mới và tinh gọn mảng Sứ vệ sinh, bước đi thứ ba trong chuỗi tái cấu trúc sâu rộng của doanh nghiệp này. Theo đó, một pháp nhân mới sẽ được thành lập là Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera (TBVS) , đóng vai trò là đơn vị hạt nhân cho toàn bộ mảng này.

VGC sẽ hợp nhất hoạt động của hai chi nhánh sản xuất là Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân và Công ty Sen vòi Viglacera vào công ty TBVS mới. Toàn bộ tài sản góp vốn và nhân sự sẽ được chuyển giao, đồng thời chấm dứt hoạt động của hai chi nhánh này. TBVS sẽ lựa chọn việc thành lập chi nhánh/nhà máy tại địa điểm kinh doanh hiện tại của hai chi nhánh Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân và Công ty Sen vòi Viglacera.

Bên cạnh đó, VGC sẽ chuyển quyền sở hữu cổ phần tại ba công ty con, bao gồm CTCP Việt Trì Viglacera, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) và CTCP Thương mại Viglacera, sang cho công ty TBVS.

Còn về máy móc, thiết bị, TVBS sẽ nhận chuyển giao quyền quản lý, khai thác từ Công ty sứ Viglacera Bình Dương.

Động thái tập trung hóa mảng sứ vệ sinh diễn ra trong bối cảnh mảng này đang ghi nhận tăng trưởng. Theo BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, các sản phẩm sứ, sen vòi và phụ kiện mang về cho VGC khoảng 491,5 tỷ đồng doanh thu, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước khi tái cấu trúc mảng sứ vệ sinh, trong tháng 8/2025, Viglacera đã công bố hai kế hoạch tương tự cho mảng gạch ốp lát và bất động sản.

Với mảng gạch ốp lát, VGC chủ trương sáp nhập CTCP Viglacera Hà Nội (VIH) và CTCP Viglacera Thăng Long (TLT) vào CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT). Sau sáp nhập, VIT sẽ trở thành đơn vị nòng cốt, tập trung toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất đến kinh doanh của mảng gạch ốp lát, vốn là mảng có doanh thu bán hàng chiếm tỷ lệ cao của VGC.

Với mảng bất động sản , kế hoạch tái cấu trúc bao gồm việc xem xét thoái vốn tại các đơn vị cung cấp dịch vụ như CTCP Visaho – đơn vị quản lý vận hành nhiều tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp – và CTCP Tư vấn Viglacera. Song song đó, VGC cũng sắp xếp lại các đơn vị xây lắp hạ tầng để tối ưu hóa hoạt động.

KCN Đồng Văn 4 của Viglacera.

Đáng chú ý, cuộc "đại phẫu" này được Viglacera tiến hành khi kết quả kinh doanh đang trên đà tăng trưởng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, VGC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.083 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 838 tỷ đồng, tăng 105,2% so với nửa đầu năm 2024.

Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng cho thuê đất khu công nghiệp với doanh thu đạt 1.967 tỷ đồng, tăng 21%. Nguồn tiền ổn định từ mảng bất động sản khu công nghiệp được xem là nền tảng tài chính vững chắc, cho phép VGC thực hiện quá trình tái cấu trúc sâu rộng ở các mảng kinh doanh, nhằm chuẩn bị cho một "giai đoạn phát triển mới" như định hướng đã được HĐQT đề ra.