Viglacera (VGC) báo lãi quý 2/2025 gấp 3 lần cùng kỳ nhờ mảng cho thuê KCN

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu thuần trong quý đạt 3.240 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng 2% giúp cho lợi nhuận gộp của VGC đạt 1.147 tỷ đồng trong quý 2/2025 , tăng mạnh 75,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 54 tỷ đồng, tăng 210,5% so với quý 2/2024 . Lợi nhuận khác đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 338% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VGC trong quý 2/2025 đạt 540 tỷ đồng , tăng 216% so với mức 171 tỷ đồng của cùng kỳ. Sự tăng trưởng này chủ yếu được giải thích là do lợi nhuận từ mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp quý 2/2025 tăng so với cùng kỳ .

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VGC đạt 6.095 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024 . Trong đó, doanh thu thuần cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng trưởng 21% lên 1.967 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp mảng cho thuê KCN của VGC đạt 1.305 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 839 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của VGC đạt 25.502 tỷ đồng, tăng 675 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả là 14.627 tỷ đồng, giảm 2%. Vốn chủ sở hữu đạt 10.875 tỷ đồng.