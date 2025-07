Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) báo lãi quý 2/2025 giảm 12%, mất khách hàng lớn Vietjet không phải lý do duy nhất

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, HOSE: SGN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt gần 356 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng, từ 255,2 tỷ còn 243,39 tỷ đồng (giảm 4,7%), lợi nhuận gộp giảm 9,3%, đạt 112,60 tỷ đồng so với 123,23 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 81,02 tỷ đồng, giảm 5,8% so với quý 2/2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 63,31 tỷ đồng, khoảng 9,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty cho biết, quý 2/2025, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 55,8 tỷ đồng giảm 12,11% so với cùng kỳ năm 2024 (63,5 tỷ đồng) vì một số nguyên nhân.



Về doanh thu, mặc dù sản lượng phục vụ các hãng hàng không quốc tế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ tuy nhiên từ ngày 20/04/2025, Công ty không còn cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Hãng Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, do đó doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 đạt 356 tỷ đồng giảm 6,3% so với cùng kỳ (380,2 tỷ đồng).

Cổ tức nhận được từ Công ty SAGS-CXR chi ghi nhận doanh thu tài chính trên Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2/2025, trên Báo cáo hợp nhất đã loại trừ khi hợp cộng theo quy định.



Bên cạnh đó, trong quý 2/2025, Công ty góp vốn thành lập Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành (SAGS nắm giữ 75% vốn điều lệ SAGS-Long Thành).

Hiện nay, SAGS-Long Thành đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng do đó chưa phát sinh doanh thu và ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ 6,9 tỷ đồng.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SAGS ghi nhận doanh thu thuần là 773,97 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 141,62 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2024.

Như vậy công ty đã thực hiện 55,6% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến giá cổ phiếu SGN không mấy tích cực trong 4 tháng qua. Phiên giao dịch ngày 24/7 có giá là 67.300 đồng/cp.