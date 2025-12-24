Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng lên hơn 159 triệu đồng/lượng, Tập đoàn Việt chuyên đào kho báu lên kế hoạch khai thác hơn 900 kg vàng, gần 3.000 kg bạc, mục tiêu tổng doanh thu hơn 170.000 tỷ đồng

24-12-2025 - 11:25 AM | Doanh nghiệp

Theo kế hoạch năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 171.645 tỷ đồng.

Chiều ngày 20/12/2025, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cho biết, năm 2025, hầu hết các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch năm.

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2025: than sạch sản xuất dự kiến đạt 38,85 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch, tăng tuyệt đối 2 triệu tấn than sạch; than tiêu thụ dự kiến đạt 44 triệu tấn; Alumina dự kiến sản xuất 1,44 triệu tấn; đồng tấm dự kiến sản xuất 31,2 ngàn tấn; kẽm thỏi dự kiến sản xuất 9,1 ngàn tấn, tiêu thụ 8,8 ngàn tấn; phôi thép dự kiến sản xuất 164,2 ngàn tấn, tiêu thụ 164 ngàn tấn; sản xuất thuốc nổ dự kiến 76,1 ngàn tấn; Amon Nitrat dự kiến sản xuất 195 ngàn tấn, tiêu thụ 191 ngàn tấn; sản lượng điện dự kiến đạt 9,654 tỷ kWh. Sản xuất cơ khí và sản xuất kinh doanh khác cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025…

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 (Ảnh: Vinacomin)

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt hơn 161.000 tỷ đồng; lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 6.980 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch năm, đạt 100% so với kế hoạch điều hành tăng trưởng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 25.500 tỷ đồng; Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 19,48 triệu đồng/người-tháng…

Theo kế hoạch năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 171.645 tỷ đồng; than tiêu thụ 50 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 36,85 triệu tấn; than nhập khẩu 11 triệu tấn. Sản lượng sản xuất Alumin (quy đổi) 1.300 nghìn tấn; đồng tấm 30 nghìn tấn; vàng thỏi 938 kg; bạc thỏi 2.995 kg; kẽm thỏi 8.316 tấn; phôi thép 165 nghìn tấn... Sản xuất Amon Nitrat 200 nghìn tấn, thuốc nổ 73.048 tấn.

Sản lượng phát điện năm 2026 tối thiểu đạt 10,5 tỷ kWh. Sản xuất cơ khí; vật liệu xây dựng và sản xuất kinh doanh khác thực hiện đầu tư phát triển sản xuất hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất﻿

